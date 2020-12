Humanizando la conectividad en Panamá

La virtualidad y por consiguiente la conectividad, ha retado no solo a las personas a que aprendan a comunicarse "online", sino a las empresas encargadas de brindar el servicio para que todos podamos estar conectados.

Según datos de la empresa +Móvil antes de la pandemia, la red de acceso mantenía un tráfico de uso del 10% y desde abril, se ha incrementado en más del 45% casi 4 veces más de lo común, y no solo ha sido el caso de Panamá, en países como Estados Unidos se registró un aumento del 52% en el tráfico de redes virtuales en lo que va de la pandemia. Al ver estas cifras lo único que como cliente queremos pensar es: ¡quiero mi servicio y lo quiero óptimo! pero… ¿somos conscientes de lo que representa este incremento para las empresas que brindan el servicio?

¿Entonces si la red de internet es la principal herramienta para mantenernos conectados, cómo superar este reto en un país tan desigual como Panamá… ¿cómo humanizar esa conectividad? La respuesta está en los planes y proyectos que han tenido que poner en marcha y a una velocidad nunca antes vista, las empresas encargadas de mantenernos conectados y hacerlo en cada rincón del país, como por ejemplo en comunidades tan apartadas como: El Terrón, Santa Catalina, Chichica, Loma de Agua, Lajero, Hato Corotú, Bucori, Bisira, Tebujo, Mancreeck, Hato Común, Cerro Miel, Coronté en la Comarca Ngäbe Buglé donde a través de servicios de telecomunicaciones satelitales +Móvil los mantienen conectados.

“El asalto de la virtualidad” también trajo beneficios a áreas de difícil acceso, en lugares como la provincia de Darién donde 9 comunidades (lo que representa más de 13 mil habitantes) por primera vez se conectaron al mundo con los servicios de Internet y teléfonos públicos.

La creatividad de las empresas fue puesta a prueba y por ello, como panameña aplaudo programas como: Movimiento TODO PANAMÁ que mantiene conectados con sus médicos y familiares al grupo de pacientes afectados por la COVID-19 (de áreas como Don Bosco, Juan Díaz, 24 de diciembre, Tocumen y Mañanitas) con los servicios de Internet y celular.

Los nuevos emprendedores también se han beneficiado a través del programa +RECARGA que consiste en vender recargas en línea y obtener ingresos inmediatos entre su círculo de amigos, familiares o su comunidad.

A través de Los Planes Solidarios y Planes educativos con los 4 operadores de telecomunicaciones y el Gobierno Nacional, se logró que un sector tan sensitivo como la educación reciba los servicios de conexión para que el proceso de -enseñar y aprender- no se detenga. También aquellos que no podían pagar los servicios pudieron acogerse a estos planes solidarios y no perder su conectividad, más en este momento de pandemia.

Todos estos programas se aplauden, pero seguimos insistiendo en que los panameños merecemos servicios de calidad, pero también es importante tener presente que hay muchos factores que afectan este servicio como: el robo de cables, el vandalismo en las radios bases, cortes de fibra ópticas, fallas a causa del fluido eléctrico y eventos fortuitos de la naturaleza; retos que las empresas deben sortear día tras día.

Hace falta mucho por hacer, aún hay personas que desean que el servicio sea óptimo, muchas otras esperan ser conectadas, el servicio tiene que seguir mejorando y las empresas deben continuar con el compromiso de invertir en equipos y mejorar la conectividad en todo el territorio nacional porque a eso aspiramos todos los panameños. En tanto, solo espero que estos planes y proyectos continúen porque necesitamos que sigan “humanizando la conectividad”.

La autora es Comunicadora Social.