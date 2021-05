Silvina Moschini: 'Solo el 0,4% del capital de riesgo va para emprendedoras latinas'

La empresaria argentina ha sido reconocida por Naciones Unidas al contribuir desde el sector tecnológico para reducir la brecha de género en la región. Cedida

La empresaria argentina Silvina Moschini está convencida de que la digitalización es una vía para cerrar brechas y lograr el acceso estratégico al mercado de capitales. Tras convertirse en la primera mujer latinoamericana en liderar una empresa valuada en mil millones de dólares, Transparent Business, lo que le otorgó el estatus de unicornio en 2020, hoy sirve de referente a millones de soñadores que deciden atreverse a emprender en la nube. Moschini nos recibe desde su residencia en Miami, y plantea que la pandemia ha dejado “una enorme oportunidad de crear negocios que son más ágiles, más económicos, más efectivos y globales por naturaleza, porque capitalizan en la digitalización”. La también productora y panelista de 'Unicorn Hunters', un reality show anglosajón de emprendedores, recibió el Premio a la trayectoria de 'Women in Tech' y fue nombrada Mujer de la década por el Women Economic Forum, que también reconoció a SheWorks! como una “compañía icónica que crea un mundo mejor para todos”.

En mayo de 2020, durante nuestro primer encuentro, asegurabas que la tecnología es el igualador de oportunidades que “democratiza el acceso al trabajo” y que era necesario convertir a Latinoamérica en 'hub' de exportación de talento, ¿cómo se aplica esta fórmula?

Capitalizando en las crisis que nos traen las mayores oportunidades. La covid-19 nos dejó la normalización del trabajo remoto y esto permite que compañías de cualquier parte del mundo encuentren, contraten y gestionen talento que vive en América Latina; esto abre una enorme cantidad de oportunidades para gente de nuestra región que tiene las condiciones y las calificaciones, pero que tristemente no tiene las oportunidades locales, entonces si logramos dar esa vuelta a la rosca que se necesita para que el talento de Latinoamérica se prepare digitalmente para trabajar en la nube, se muestre y se vuelva accesible a las compañías del planeta que están buscándolo, como región tenemos una oportunidad sin precedentes. La covid, al normalizar el trabajo remoto, abre una cantidad enorme de oportunidades para las mujeres que hemos sido afectadas desproporcionadamente por la pandemia y ahora tenemos el chance de utilizar este cambio cultural en la forma en la que se opera el trabajo, como nuestra herramienta más poderosa para normalizar la forma en la que vamos a conectarnos con oportunidades de ganarnos la vida.

Tu fuerte es trabajar con un ecosistema de compañías que aprovechan la nube para conectar negocios y talento a demanda. Y lograste en 2020 la valoración privada de $1,000 millones en Transparent Business. ¿Cómo se levanta capital en un mercado tan complejo?

¡Uy!, levantar capital es lo más difícil que uno enfrenta como emprendedor; ni puedo contarte lo difícil que es como mujer, porque en la mayoría de los casos no nos ven como mujeres comprometidas, intencionadas y capaces; muchas veces piensan que emprendemos compañías entre clases de pilates y yoga, pero que realmente no queremos estar ahí o que no estamos lo suficientemente comprometidas o que no soñamos en grande y que no pondremos lo necesario para sacar adelante nuestras empresas, y ¿sabes qué?, están profundamente equivocados porque los números, que hablan mucho más que las intenciones o los cuentos muestran que las compañías lideradas por mujeres presentan un retorno en inversión y en profits, en ganancias, mayor. Las mujeres líderes que han gestionado sus países presentaron un mejor resultado durante la crisis de la covid, ¿esto qué quiere decir?, que el liderazgo femenino está de moda; pero esto no nos hace la vida más fácil, porque levantar capital es súper difícil y para mujeres es prácticamente imposible: solo el 2% del capital de riesgo va para mujeres emprendedoras y el 0,4% para emprendedoras de origen latinoamericano, a lo que le dicen 'latinex'. Yo hice las cosas distintas y me gusta decir que las mujeres tenemos un sexto sentido y también el sentido agudo de la creatividad para doblar las reglas sin quebrarlas, buscando ganarnos la vida de manera creativa donde tal vez otras personas que piensan más linealmente, no vieron una solución; lo que hice fue levantar capital, capitalizando en una herramienta del sistema financiero, del capital market que trajo el presidente Obama en lo que se llamó el 'Jobs Act' que permite que compañías privadas puedan publicitar la venta de acciones a individuos particulares. ¿Qué quiere decir esto?, que en el pasado, una persona como vos, como yo o como muchos de nuestra audiencia, si quería comprar acciones de una compañía tenía que ir a la Bolsa de Valores y lo que hice fue utilizar mi instrumento financiero, lo que me permitió vender pedacitos de mi compañía en forma de acciones a personas en Estados Unidos, que son inversores o acreditados que pueden coinvertir; eso hizo que mi compañía explotara en su valuación, que llegara a $1,000 millones y hoy está en $2,4 mil millones. Esto es lo que estoy haciendo con 'Unicorn Hunters', acercarle a otros emprendedores la oportunidad de llegar a este instrumento del mercado de capitales para que accedan a capital haciendo esta alianza de inversión con la gente que invierte tomando partecitas pequeñas de sus compañías y ayudándolos a construir el futuro de la empresa como parte accionaria.

¿Se están abriendo oportunidades para invertir capital de riesgo en proyectos digitales?

Sí, sin duda y la pandemia abre también un sinfín de oportunidades para emprendedores, porque hay un montón de problemas que resolver. Como ya salió el genio de la lámpara, vemos que hay muchas cosas que se pueden hacer de manera remota, desde crear las versiones digitales de los negocios... hay una enorme oportunidad de crear negocios que son más ágiles, más económicos, más efectivos, que son globales por naturaleza porque capitalizan en la digitalización desde aquellos que tienen que ver con la educación, el trabajo remoto, el comercio, y muchísimos más que hoy se pueden hacer a través de tecnología. Y la covid, mirando el lado positivo de toda la tragedia, hizo que a la fuerza aceleremos esta adopción digital.

¿Existe una fórmula para fidelizar segmentos de mercado en el entorno digital?

Ejecución, ejecución y ejecución. La clave en fidelizar es ejecutar bien; centrarte en que tus clientes estén contentos, en que tus partners de negocios estén involucrados, que te recomienden y te compren nuevamente; hay que trabajar para hacer las cosas bien, con intención, y asegurarte de que tengas el NPS o Net Promoter Score, que es el indicador que hace que clientes, socios e inversores te recompren y recomienden; así que lo más importante para fidelizar es hacer las cosas con intención y corazón. Luego, por carácter transitivo, eso se replica en éxito y en más gente comprando y repitiendo.

Durante una entrevista con CNN Internacional mencionabas que la confianza, el compromiso y la rendición de cuentas son los tres aspectos con los que deben lidiar las empresas en materia de trabajo remoto, ¿esto por qué?

Porque cuando uno no toma la medida de tener a las personas trabajando en un equipo físico, localizado geográficamente, siempre está la sospecha de que la gente no está haciendo su trabajo. Entonces, ¿cómo podemos minimizar esos riesgos? A través de la transparencia que nos permite la rendición de cuentas; al digitalizar el proceso del trabajo, eliminamos la fricción y la duda. La tecnología nos permite sacar la fricción de la gestión, haciéndola más ágil y orientada a los resultados y que pueda ser colaborativa, para lo cual debemos tener transparencia en datos. se trata de la confianza a través de datos y de transparencia; la colaboración porque vamos a estar en cualquier parte y la rendición de cuentas para que las cosas salgan. El trabajo remoto es mucho más razonable e inclusivo porque permite que estas mujeres, que de otra manera hubiesen abandonado el mercado laboral, lo puedan hacer porque en definitiva si se hace en una computadora, da igual que se esté en una oficina o en las playas de Los Roques, en Venezuela, en la isla de Margarita o trabajando para Silicon Valley.

Esta ha sido la punta de lanza del modelo que desarrollaste desde SheWorks! ¿De qué manera puede la modalidad remota optimizar temas de rendimiento e inversión?

Un tema muy importante es que cuando uno tiene la capacidad de contratar en todo el mundo, puede encontrar el talento más rápido y a un costo más efectivo. Decimos siempre que el talento es universal y una compañía en San Francisco, que es un lugar que tiene un costo de vida altísimo, podría capitalizar el talento en Panamá, Argentina, Venezuela, España, que está perfectamente calificado y que en un modelo en el que no existiera el trabajo remoto, podría haber emigrado y a esa misma persona la estarían contratando físicamente en el lugar donde esté la compañía. Esto no solo permite encontrar talento a un mejor costo mirando el mercado global, sino que a través de las plataformas se puede hallar de manera rápida.

En 2019 recibiste el premio 'Equals in Tech', una iniciativa global de Naciones Unidas que reconoce los proyectos tecnológicos de alto impacto destinados a cerrar la brecha de género. ¿Qué resta por hacer en esta materia?

Continuar trabajando para pasar de las intenciones a las acciones a nivel global. Nos queda muchísimo porque todavía hay compañías que hablan de la importancia de la igualdad, pero le siguen pagando más a los señores; hablan de la importancia de la inclusión, pero no tienen el mismo número de CEOs y directivos mujeres, y las mujeres logran la mayor cantidad de títulos de maestrías y doctorados. Hay que cambiar la narrativa para cambiar la realidad. Hacen falta políticas y medidas que permitan que las mujeres tengamos las oportunidades que merecemos. El talento que las mujeres tenemos tiene que estar visible y reconocido con igual paga, igual acceso a oportunidades y acceso a financiamiento como capital de riesgo y créditos.

Como cofundadora de Transparent Business, una plataforma para la gestión de la fuerza del trabajo que impulsa la transparencia en ámbitos públicos y privados, ¿crees que están nuestros gobiernos abiertos a la tecnología para mejorar la transparencia?

Creo que ahora están con otras prioridades y la transparencia o eliminar la corrupción no están en el top de esa agenda. Están lidiando con temas de salud y desempleo, pero no pierdo la esperanza de que cuando las cosas se acomoden podamos buscar eficiencia, porque al final del día, el dinero de los contribuyentes es el que debería volver en salud, en empleos y en educación para la gente y creo que es un tema muy importante y los gobiernos tienen esta responsabilidad.