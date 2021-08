'Camapp' es utilizada a nivel nacional por unas 200 enfermeras. Se trata de una solución que cambia vidas y la forma de trabajo. Pixabay

A mediados de 2020, al ver cómo se agudizaba la crisis sanitaria provocada por la covid-19, nació 'Camapp', una aplicación gratuita que monitorea la cantidad de camas ubicadas en los sitios designados por el Ministerio de Salud (Minsa) para la atención de pacientes infectados con la enfermedad viral.

Capi Balid, un joven emprendedor panameño que lideró el proyecto en alianza con un grupo de enfermeras del Minsa, explicó a La Estrella de Panamá que esta aplicación es utilizada a nivel nacional por unas 200 enfermeras que monitorean desde un dispositivo móvil o tableta la cantidad y disponibilidad de camas que se encuentran temporalmente en los hoteles hospital, hospitales modulares, albergues y sitios habilitados para la atención de pacientes con la enfermedad. De hecho, la app también registra a las enfermeras a cargo de las camas.

“Esta solución centralizada se ha convertido en una de las maneras más confiables de monitorear el inventario de camas, ayudando a más de 30 mil pacientes”, detalló Balid.

Según el joven emprendedor se trata de una aplicación que vino a hacerles la vida más fácil a las enfermeras, ya que al estar los datos totalmente digitalizados y centralizados, ya lo manual queda en el pasado. “El conteo de camas es un problema bastante común en gran parte del mundo. Este suele realizarse manualmente, en donde el personal utiliza marcas de conteo en una libreta, luego los totales son transcritos a un reporte en papel para después llegar al departamento central donde los datos son compilados; una hazaña que demora unas 12 horas, y al final, la información suministrada que es tan vital para la toma de decisiones podría venir con errores humanos por lo que no es del todo confiable”, precisó.

'Camapp', una innovación para monitorear las camas de los hospitales en pandemia

Aseguró que el análisis en torno a la disponibilidad de camas en tiempo real permite a los trabajadores de la Salud reducir la cantidad de horas que habitualmente les tomaba hacer los conteos manuales. “Esta aplicación llegó para solucionar estos problemas; era requerida con urgencia y a falta de tutoriales sobre cómo programar ágilmente en circunstancias de pandemia, solo quedó una opción, hacerlo en la primera línea de batalla, es decir, in situ, lo que permitió al sistema evolucionar en su complejidad y estabilizarse más rápido de lo esperado”, expresó.

Según Balid, esta proeza solo tomó tres semanas en hacerse realidad y no hubiera sido posible sin la ayuda de las enfermeras (os): Karolyn Chong, Elvia Gomez, Ángela Castillo, Agustina Franco, Keidis Pineda, Keybin Pimentel, Giancarlos Canto y Luis Rodríguez, y por supuesto con el apoyo de la enfermera jefe del Minsa, Eusebia de Copete. “Nunca esperé que las enfermeras fueran tan ágiles en la innovación tecnológica. Se organizaron en grupos y fueron monitoreando y crearon toda una estructura operativa para implementar la innovación, porque no se trata solo de tener la herramienta, sino que el proceso de adaptar a una persona a algo nuevo no es tan fácil, pero lograron empoderarse con todo el proyecto”.

Actualmente 'Camapp' es utilizada en todo el país.

Una vez que la plataforma estuvo disponible, con el tiempo se incorporaron nuevas utilidades para satisfacer más necesidades. “El sistema está listo para que los hospitales o centros de salud se adhieran a él. Desconozco si en la región hay una plataforma con el mismo sistema”.

Resaltó que este tipo de software es muy costoso, pero debido a la urgencia de la crisis sanitaria lo donó al Minsa sin ningún costo y es algo que realmente ayuda a salvar vidas porque las enfermeras pueden ubicar los espacios desocupados de manera rápida. “Ahora mismo estamos en conversaciones con el Minsa para ver a qué acuerdos llegamos”.

Historia de vida

Según Balid, la idea de hacer esta aplicación surgió porque en junio de 2020 enfrentó la covid-19 y estuvo postrado en una cama de hospital. Recordó que meses antes de terminar en esta condición, cuando el virus apenas estaba tomándose al mundo, había mucha incertidumbre sobre todo lo relacionado con el SARS-CoV-2.

El país se hallaba en confinamiento y siendo joven se sentía inútil al no poder ayudar de una forma u otra.

De esta manera comenzó la búsqueda de información sobre programas de voluntariado, pero pronto cayó en cuenta que aún no existían muchas opciones disponibles. En ese momento pensó que quizá podría contribuir con sus habilidades de programación y desarrollo.

Luego decidió contactar a todas las instituciones posibles para ofrecerles sus conocimientos en el área tecnológica. Un día, repentinamente, recibió la llamada de una institución de salud que necesitaba que las enfermeras dispusieran de una app que les facilitara contar las camas ocupadas y desocupadas dentro de los nuevos hoteles hospitales a utilizarse.

Luego de tres meses de trabajar en el proyecto y de visitar casi todas las instituciones médicas que trataban a pacientes con covid-19, el emprendedor también padeció la enfermedad y sufrió todos sus efectos. Una experiencia de la que logró sobreponerse para seguir avanzando en la herramienta digital.

Durante la entrevista recordó que recientemente las enfermeras le obsequiaron una taza de café personalizada con el mensaje: 'Héroe sin capa', como una forma de agradecerle por ser pionero en el proyecto que ha permitido mejorar las condiciones de atención durante la crisis.

“Si yo pude contribuir con esto, sin ser siquiera comparable con los cientos de genios que trabajan en el sector tecnológico del país, las posibilidades son infinitas al involucrarlos directamente en las problemáticas de la nación. Esto nos permitiría desarrollar nuestro talento e industria local, creando soluciones con la capacidad de ser exportadas a otros países”, puntualizó.