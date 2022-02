Marvin Castillo: 'Las Olimpiadas de Robótica van a inspirar a que más estudiantes sigan las carreras Steam'

El campamento, laborei ctotatis utae rempore iciisqu aerepe dendent et aut Jose Pinto | La Estrella

Como presidente de la Fundación Nacional para el Desarrollo de las Steam (Fundesteam), Marvin Castillo habla con claridad sobre las posibilidades decrecimiento socioecómico a través de la robótica y las Steam, como una metodología de enseñanza. Cree en el camino de la educación a través de esta corriente como forjadora del pensamiento crítico en los jóvenes, y en la dotación de herramientas y facultades en las escuelas públicas, como una vía para combatir el flagelo de la pobreza en Panamá. Para Castillo, este camino precisa sostener alianzas estratégicas entre las oenegés, el gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

Panamá obtuvo la sede de las próximas Olimpiadas Mundiales de Robótica en 2023, tras ganarle a Turquía, México, Estados Unidos, Puerto Rico y dos países de Asia. La Asociación de las Olimpiadas Mundiales de Robótica hizo el anuncio tras detallar que Panamá registra avances importantes en la Educación Steam. ¿Cómo avanzamos hacia este logro?

Desde 2015 venimos desarrollando las Olimpiadas Nacionales de Robótica, de hecho durante la pandemia no detuvimos este esfuerzo y realizamos las olimpiadas en formato virtual. Desde 2015 a la fecha ya hemos tenido siete olimpiadas de robótica nacionales y en 2021 tuvimos una presencial. En este tipo de esfuerzos de un país como Panamá, que no tiene tantos habitantes, hemos logrado importantes posiciones a nivel internacional: en 2020 logramos el sexto, octavo y duodécimo lugar en las olimpiadas virtuales y el año pasado, en las presenciales que se realizaron con robots físicos, logramos en la categoría primaria el octavo lugar. Panamá ha venido avanzando bastante seguro en los pasos que da y esto fue tomado en cuenta; pero el mayor logro que hemos desarrollado es la participación de más de 20 mil niños en los diferentes programas que llevamos adelante con los laboratorios que hemos donado y esto ha sido reconocido y apreciado por el Gobierno Nacional; desde el primer día, la primera dama, Yazmín Colón de Cortizo, se enamoró del proyecto a tal punto de que ha sido reconocida por la OEA y la Fundación Panamericana para el Desarrollo como Embajadora de las Steam y nos ha apoyado con el espaldarazo para que logremos los apoyos del sector público, la empresa privada y la sociedad civil.

Una de las misiones de Fundesteam es empoderar a las generaciones, desarrollando un pensamiento estructurado en la resolución de problemas, así como un espíritu de liderazgo, ¿cómo se logra esta tarea?

Tenemos que separar las Steam en dos cosas: desde el punto de vista de carreras efectivamente en ingeniería, tecnología, las artes, las matemáticas… pero también está la metodología Steam que es el aprendizaje basado en proyectos, que utiliza las ciencias, la ingeniería, las artes y las matemáticas de forma transversal para que los estudiantes jugando, resuelvan problemas. Básicamente las Olimpiadas Nacionales de Robótica y las Olimpiadas Mundiales a las que clasificamos, son el gran evento que permite que desde enero hasta noviembre los estudiantes se preparen para resolver problemas asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; reciben retos y los estudiantes tiene que hacer equipos de tres personas y trabajar entre ellos para buscar una solución que pueda alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, utilizando la tecnología y específicamente, la robótica educativa. Es un proceso muy fuerte: venir de cero a buscar una solución, con una idea, con un plan de negocios y al mismo tiempo encontrar muchísimas otras variantes y problemas y resolverlos en el camino, hasta ir a unas olimpiadas nacionales donde vienen jueces a medirte, donde te piden que puedas explicarlo y seguir trabajando en equipo, presentando un proyecto... es un reto muy grande y esta es la metodología que les permite alcanzarlo. Es decir, aprenden a resolver problemas como lo hacen en las empresas las personas profesionales.

En 2017 Fundesteam empezó la labor formal con escuelas públicas. Actualmente hay 60 escuelas en todo el país a las que les han donado laboratorios, háblanos sobre este proceso.

“Panamá está invirtiendo en formar estudiantes para prepararlos para los trabajos del siglo XXI y la revolución 4.0. Estamos trabajando en varias dimensiones: una de formación, de crear capacidades y competencias; y otra dimensión a nivel empresarial donde estamos enviando un mensaje contundente para que empresas como Dell o 3M que ya están en Panamá, logren que otras como Amazon y Microsoft quieran instalarse porque habrá mano de obra calificada que les pueda servir”.

Es inevitable pensar en que este camino parte de lograr alianzas efectivas entre las oenegés, el sector público y privado y la sociedad civil…

No se pueden alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sobre todo el cuarto, de educación, sin el 17 que son las alianzas. En ese sentido, lograr esta alianza público-privada para ganar las olimpiadas ha sido un esfuerzo y un sueño que hemos tenido por muchos años. Cuando llegas a una escuela, por ejemplo, donde no hay agua, buenos baños, tienes un reto que es resolver esos problemas urgentes… hemos implementado los clubes de robótica en estas 60 escuelas con laboratorios, independientemente de los problemas de infraestructura que entendemos que se tienen que resolver, pero no nos corresponde a nosotros; lo que nos corresponde es enseñar esta nueva herramienta y metodología que ayudará a los estudiantes independientemente del estado de la escuela a que tengan ese pensamiento crítico que los lleve a pensar como profesionales y a seguir estas carreras, lo que eventualmente logrará que ellos sean los futuros doctores, ingenieros y tecnólogos que tendrán trabajos y profesiones bien remuneradas, pagarán impuestos y permitirán el crecimiento de la economía panameña, que a su vez permitirá más impuestos y resolver la escuelas. Yo no veo como posible resolver los problemas estructurales si no le das al estudiante y a los profesores el contenido para que puedan seguir desarrollados.

De las profesiones Steam, relacionadas a disciplinas del conocimiento como ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, surgen cada vez más nuevos empleos porque se necesita dar respuesta a las nuevas demandas de las empresas; hablamos de trabajos relacionados con el tratamiento de los datos, la realidad virtual y la realidad aumentada. también del comercio electrónico, la inteligencia artificial o el Internet de las Cosas. ¿Cómo evalúas este escenario de oportunidades en Panamá?

La realización de las Olimpiadas de Robótica será una tremenda oportunidad para estas carreras; primero porque vamos a lograr que una mayor cantidad de estudiantes participe en las olimpiadas nacionales, que experimenten esta metodología, este método de enseñanza y de pensamiento lógico y también va a motivar a que más estudiantes sigan estas carreras. La cúspide de las olimpiadas será cuando 100 mil estudiantes visiten como excursión la Olimpiada Mundial de Robótica y vean por ellos mismos los proyectos desarrollados por estudiantes de Singapur, China, Rusia, Alemania, Estados Unidos; esto va a inspirar a muchos estudiantes a seguir estas carreras pero al mismo tiempo manda un mensaje poderoso a las grandes transnacionales de que Panamá está invirtiendo en formar estudiantes para prepararlos para los trabajos del siglo XXI y la revolución 4.0. Estamos trabajando en varias dimensiones: una de formación, de crear capacidades y competencias; y otra dimensión a nivel empresarial donde estamos enviando un mensaje muy contundente para que empresas como Dell o 3M que ya están en Panamá, logren que otras como Amazon, Microsoft y muchas otras quieran instalarse porque habrá mano de obra calificada que les pueda servir: sin mano de obra calificada, ninguna de estas compañías va a venir a Panamá

En 2015 cuando iniciamos las Olimpiadas de Robótica, había algunas escuelas públicas participando, pero eran menos del 10%. Hoy, en las últimas olimpiadas más del 55% eran escuelas públicas y ya empieza a haber algunas que ganaron en 2018 el tercer lugar en China (el Instituto Nacional) y en 2019, en una posición muy buena. Entonces ya empiezas a ver cómo el sector público o las escuelas que son beneficiadas con laboratorios de nuestra fundación reciben las herramientas, las capacitaciones a docentes y estudiantes y los robots para que puedan participar en las olimpiadas en el mismo nivel y capacidades que una escuela privada. Ha sido una experiencia muy bonita que nos ha permitido demostrar la hipótesis de que con una escuela pública, por muy vulnerable que sea, si le entregan la misma capacitación a los docentes, las mismas herramientas y materiales educativos logras el mismo resultado con los estudiantes para sacarlos de la pobreza.

Mencionabas en una entrevista que la importancia de la educación Steam para Latinoamérica y Centroamérica, radica en que permite mejorar la calidad de vida de nuestros países, mencionabas a China como ejemplo. ¿Qué retos ves por venir en Panamá y la región?

Constantemente en las mejores universidades del mundo escuchas cómo los estudiantes latinoamericanos están en desventaja con los asiáticos. Hoy día, inclusive los estudiantes norteamericanos y latinoamericanos de Stanford, Berkley, MIT, Carnegie Mellon, universidades líderes, están en desventaja con los asiáticos porque hace veintitantos años atrás tomaron la decisión de enfatizar la educación en las Steam, especialmente en matemáticas; entonces ese pensamiento lógico y matemático que tienen los estudiantes que vienen de la región asiática ya tiene de tres a cuatro años por delante de nuestros estudiantes de Latinoamérica, en el conocimiento matemático; cuando hablamos de álgebra lineal, cálculo, números irracionales y matemáticas avanzadas, nuestros estudiantes de Latinoamérica están muy por debajo y tienen problemas con los resultados de las encuestas y todas las evaluaciones regionales… muy por debajo, especialmente Panamá. Entonces esta educación Steam que utiliza la ciencia, las matemáticas y la ingeniería transversalmente como herramienta para fomentar el conocimiento de estas carreras inventiva el estudio de las matemáticas en profundidad, porque programación es algoritmo y algoritmo es matemáticas; entonces permitirá en la región y en Panamá que los estudiantes puedan adquirir estos conocimientos para alcanzar a estos estudiantes asiáticos y de otros lugares del planeta donde la matemáticas es un must, una obligación y no una opción.