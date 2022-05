El poderío de la tecnología y el cambio social que impartirá

Kevin Alvarado, creador de la primera Mola Guna como NFT. Cedida

El arte se ha conceptualizado de muchas maneras, ya sea a través de medios físicos como pinturas, fotos, esculturas, gala de vestidos o por un medio digital como son las artes de token no fungible (NFT, por sus siglas en inglés) los cuales en estos últimos años se han vuelto muy populares.

La tendencia de la creación de las NFT tocó las puertas al joven Kelvin Alvarado, quien es originario de la comarca Guna Yala y quien ha sido el primer panameño en llevar una mola guna al NFT.

Alvarado, quien cursó sus estudios en la Universidad Tecnológica de Panamá, propiamente en la carrera de desarrollo de software, también lanzó la primera aplicación móvil 'Diccionario Guna-Español'. Esta herramienta ha sido de gran utilidad para los turistas, médicos, estudiantes y maestros. Actualmente está realizando proyectos en la web 3.0.

En entrevista con este medio, Kelvin hizo alusión a sus futuros proyectos y qué lo llevó a realizar este arte de la NFT inspirado en una mola.

“Viendo el gran esfuerzo que realizan las madres, abuelas, y jóvenes gunas con la mola hecha a mano, pensé honrar ese esfuerzo llevándolo a la tecnología NFT y mostrarla al mundo. En este caso el trabajo de mi abuela en NFT”, mencionó.

También hizo énfasis en que para elaborar un arte de este tipo es importante contar con una billetera virtual de criptomonedas y buscar un marketplace para subir el arte.

Si ha recibido propuestas por la compra de la mola, respondió con un “sí, he recibido cinco propuestas, pero más que una propuesta quiero venderla a una empresa que la merezca, puede ser una empresa panameña porque va a ser la primera empresa que tendrá el primer NFT de una mola guna”.

Continuó, “es factible adquirir una NFT, ya que muchas tecnologías permiten que sea accesible. Mi objetivo detrás [de esto] es que más personas de pueblos indígenas puedan sumarse a explorar el arte en NFT. Con esto hacen disponibles sus artes en NFT y pueden vender desde lugares remotos, y no necesitan mover el producto físico ya que todo es digital”.

Alvarado tiene como visión ser un impulsor de las artes de su cultura en NFT. “Servir como canal para otros y ayudarlos a subir sus artes dentro de esta nueva modalidad”, recalcó.

Una de las frases con las que más se identifica Alvarado es la siguiente: “Si la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ya lo hizo, también lo podemos hacer, y si no lo ha hecho, seremos los primeros en hacer”. Tener una mentalidad como esta le ha permitido ver que “no hay nada que no podamos solucionar, todo tiene una solución. También me permite seguir aportando a la sociedad con mis desarrollos tecnológicos”, comentó.

Por otra parte, manifestó que el desarrollo tecnológico en Panamá tiene la oportunidad de continuar creciendo y disponer de soluciones globales dentro de este ámbito.

“Panamá tiene mucho talento y oportunidad para destacar a nivel mundial con sus soluciones tecnológicas. Las universidades, la empresa privada y el gobierno están trabajando en conjunto para seguir impulsándolas ya que es lo que necesitamos. Es importante que si ves que en tu círculo hay un contratiempo, puedas ayudar a buscar la solución. Un ejemplo claro es mi caso con el problema de la brecha de comunicación, y es así como desarrollé la solución con una aplicación”, recalcó.

Para finalizar, Alvarado consideró que la empresa tecnológica, con el pasar de los años, necesitará más talento y apuntó a que la nueva generación tiene una oportunidad de oro para destacarse en las carreras tecnológicas.

“Las nuevas generaciones tienen una gran oportunidad en las carreras de tecnología, ya que son curiosos, brillantes y están ansiosos de interactuar y aprender de los demás, crecieron en un entorno educativo de colaboración”, explicó.

Alvarado ha representado a Panamá en eventos de gran envergadura en países como Países Bajos en el Global Entrepreneurship Summit, en México dentro del Talent Land y en China en el Global Student Entrepreneur Awards.

Una voz autorizada

El arquitecto Jorge Ledezma, experto en el tema, opinó sobre el uso de los NFT en el país, que “es inminente y necesaria su adopción. Con la reciente aprobación en tercer debate de la Ley de Cripto (proyecto de ley 697) creo inclusive que se dará de forma acelerada”.

A la pregunta de si un artista con pocos o nulos conocimientos tecnológicos puede aplicar un NFT a su obra de arte, Ledezma afirmó que sí es posible.

“Aunque el proceso ciertamente requiere de una tecnología bastante compleja, hay plataformas que simplifican todo el proceso para el usuario. Para ilustrar mejor, hacer una aplicación para una red social es bastante complicado”, relató.

“Pero instalar esta aplicación en tu celular y subir una foto es sumamente sencillo. Así mismo son las plataformas de mercados de NFT. Tú tienes tu pieza, conectas tu wallet, llenas una serie de campos, subes el archivo y listo”.

Desde su perspectiva, el impacto social que tendrá esta nueva tendencia será progresivo ya que “es aún temprano para ver claramente qué tipo de impacto tendrá socialmente”.

“Sospecho que la descentralización y la transparencia son características de la tecnología blockchain presentes en los NFT que provocarán cambios positivos en la manera en que las organizaciones funcionan. Una aplicación similar de contratos inteligentes en el blockchain y que regularmente opera junto con los NFT es la Organización Autónoma Descentralizada (DAO, por sus siglas en inglés). Le veo mucho potencial y creo que más organizaciones deberían adoptar este modelo”, opinó Ledezma.

Según Ledezma, esta herramienta sería de gran utilidad en el sector gubernamental, propiamente en la Asamblea Nacional, Tribunal Electoral o la Contraloría General de la República de Panamá. “Hay entidades que están a la vanguardia, como por ejemplo, Ciudad del Saber que ya a inicios de 2021 organizó, junto con la curadora Maylin Pérez, uno de los primeros espacios de diálogo sobre este tema en Panamá”.

A su vez, puntualizó que tener acceso a una NFT brinda una mayor liquidez en una colección. Es posible colocar a la venta una obra por la mañana y concluir la transacción en un par de horas.

“En el mercado tradicional de arte puede tomar meses. Otra ventaja es la trazabilidad de la obra y la garantía de su autenticidad. Como artista hay varias ventajas notables. La primera es un mayor alcance; la segunda, en mi caso particular, es que permite que muchas de mis piezas que antes no eran coleccionables, hoy sean piezas codiciadas”.