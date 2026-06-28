Agua de Manantial Bambito: El Agua Panameña del Volcán Barú que Conquistó los Paladares del Mundo

En las tierras altas de Chiriquí, a la sombra del Volcán Barú, nace una de las aguas más premiadas del mundo.

Agua de Manantial Bambito, marca panameña de agua natural, ha alcanzado un hito histórico para la industria de bebidas en la región: seis reconocimientos internacionales en los Fine Waters Taste Awards, una de las competencias más prestigiosas a nivel global que reúne a las aguas más exclusivas del planeta y las evalúa bajo criterios estrictos de mineralidad, pureza, sabor y equilibrio, con eventos en cuatro continentes.

El reconocimiento más reciente llegó desde Atlanta, Georgia, donde Agua de Manantial Bambito recibió una medalla de bronce en la categoría de aguas con CO₂.

La marca panameña obtuvo su primer galardón en el año 2019 en Estocolmo, Suecia, con medalla de oro en la categoría de agua sin gas de baja mineralidad, y ese mismo año sumó una medalla de bronce en Guangzhou, China.

En 2021, durante el certamen celebrado en Bled, Eslovenia, Agua de Manantial Bambito conquistó nuevamente el primer lugar, esta vez en la categoría de agua con CO₂, distinción que reafirmó en Atenas, Grecia, en 2023 con una tercera medalla de oro en esa misma categoría.

A estos logros se suman una medalla de bronce en Los Ángeles, EE.UU, en 2022, y el más reciente reconocimiento obtenido en Atlanta, EE.UU; reafirmando el compromiso de Agua de Manantial Bambito con la excelencia y posicionando al agua panameña entre las mejores del mundo.

Ninguna otra marca de agua panameña, ni centroamericana, cuenta con un palmarés comparable en el ámbito internacional.

Bambito no es agua de grifo. No es agua purificada. Es agua que la naturaleza tardó décadas en crear. El manantial de Bambito nace en las formaciones rocosas volcánicas del Volcán Barú, el punto más alto de Panamá, y fluye a través de capas de roca volcánica que la filtran y mineralizan de forma completamente natural. El resultado es un agua con un perfil mineral suave, equilibrado y rico en sílice (aproximadamente 65 mg/L), lo que le otorga una textura ligera y una experiencia en boca que la distingue de cualquier otra agua disponible en el mercado centroamericano.

“El origen lo es todo. No fabricamos el agua. La cuidamos desde su fuente hasta la botella. El Volcán Barú hace el trabajo; nosotros simplemente lo preservamos.”, destacó Jean Pierre de Roux, Director Comercial de Agua de Manantial Bambito.

Además de sus reconocimientos en competencia, Agua de Manantial Bambito cuenta con la certificación ISO 9001, garantía de que sus procesos de calidad, desde el manantial hasta el embotellado, cumplen con los estándares internacionales más rigurosos.

La marca embotella exclusivamente en origen, sin traslado del agua, sin aditivos y sin procesamiento artificial. Una decisión que responde a su filosofía central: agua con origen.

Agua de Manantial Bambito representa algo más que hidratación. Es la demostración de que Panamá tiene productos de clase mundial, nacidos de su geografía única y con historias que el mundo quiere escuchar.

Sobre Agua de Manantial Bambito

Agua de Manantial Bambito es una marca panameña de agua natural, originada en las tierras altas de Chiriquí, al pie del Volcán Barú. Filtrada naturalmente a través de roca volcánica y embotellada en su origen, Agua de Manantial Bambito preserva una pureza auténtica y una mineralidad única. La marca compite en los segmentos de calidad, origen y experiencia, sin aditivos ni procesamiento artificial.