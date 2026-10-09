Cobre Panamá se consolida en el escenario regional y se integra formalmente a la Alianza Minera de América Latina (ALMA)

En un momento decisivo para el futuro de los recursos naturales en el continente, Cobre Panamá reafirma su convicción por la transparencia, la excelencia y las mejores prácticas globales al integrarse oficialmente a la Alianza Minera de América Latina y el Caribe (ALMA).

Ante el reto inaplazable de seguir impulsando con responsabilidad el desarrollo que el país ya ha alcanzado, Cobre Panamá formalizó en Chile su adhesión a la organización como Socio Colaborador y miembro de los Comités de Inversiones y Empresas Mineras. Esta integración abre un canal estratégico de primer orden para compartir experiencias, aprender de los referentes de la región y potenciar la innovación, la educación minera y las mejores prácticas corporativas.

Durante el foro de ALMA celebrado en Lima, Perú, la delegación de Cobre Panamá centró la atención en los riesgos latentes de la extracción ilícita de minerales y el peligro del vacío institucional en los territorios.

Al respecto, Cheryl Watemberg, Superintendente de Asuntos Corporativos de Cobre Panamá y Secretaria General Adjunta para Panamá en ALMA, destacó la dimensión del reto:

“Asumir esta secretaría adjunta y esta adhesión representa una oportunidad invaluable para el país. La extracción ilícita no es informalidad, es crimen organizado; y frente a eso, la respuesta de la región debe ser una minería formal, transparente y profundamente comprometida con el desarrollo de nuestras comunidades”.

La consolidación de esta alianza tuvo su momento cumbre durante la visita oficial de Francisco Lecaros, presidente de ALMA, a las operaciones de la Cobre Panamá el pasado 23 de septiembre, en donde entregó el certificado de adhesión a John Dean, gerente general de Cobre Panamá, quien ratificó el compromiso institucional de la empresa.

“Nuestra integración a la Alianza Minera de América Latina y el Caribe (ALMA) es un compromiso renovado con el futuro de Panamá. Este paso clave nos abre puertas para compartir experiencias, potenciar la educación comunitaria y consolidar un diálogo transparente con nuestros públicos de interés”, destaca Marú Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá. Seguiremos transformando los recursos naturales en oportunidades reales de bienestar, fortaleciendo el tejido social de nuestras comunidades.

El documento, refrendado también por Adriana Aurazo, Secretaria General de ALMA, avala la decidida voluntad de Cobre Panamá de contribuir a una industria responsable, innovadora, segura y sostenible.

Esta alianza se traduce en una hoja de ruta con acciones tangibles en el país: fortalecer las capacidades locales, ampliar las oportunidades de crecimiento para trabajadores, emprendedores y proveedores, e impulsar nuevos sectores productivos. De este modo, la riqueza natural se transforma en bienestar genuino y en un futuro compartido para las personas y los territorios.