Comunicado sobre la cesión de contrato de suministro de energía

Hace unos meses nuestra subsidiaria Alternegy firmó un contrato con Elektra Noreste S.A. (ENSA) para la cesión de un PPA (contrato DME-005-15), en un proceso llevado a cabo con el pleno aval del Estado de Panamá. El proceso fue desarrollado a través de un análisis riguroso que involucró a las partes interesadas y contó con la aprobación de las autoridades pertinentes.

Para dar un mayor contexto, en el año 2022 el Estado panameño enfrentaba una situación, donde, desde 2015, no tenía la posibilidad de contratar potencia y energía debido a que una central termoeléctrica de 350 MW, adjudicada a una empresa de capital chino (Sinolam Smarter Energy LNG Co), no había sido construida debido a su inviabilidad financiera.

Dicho proyecto de generación tenía como objetivo servir tres (3) contratos con las empresas distribuidoras de energía: EDEMET, EDECHI y ENSA.

La legislación exige que las distribuidoras no asuman riesgos innecesarios y cuenten con contratos que les den certeza de suministro y tarifa. En este contexto, el Estado panameño, en busca de una solución que diera estabilidad al sistema eléctrico, tomó la decisión de modificar los tres contratos para asegurar el suministro, cambiando la fuente de la energía a plantas renovables, y ceder estos contratos a otras empresas generadoras que sí pudieran ejecutar dichos contratos.

Así, se cedieron los contratos con EDEMET y EDECHI a una empresa que es 49% propiedad del Estado. Luego de dicha cesión, el contrato de ENSA quedó pendiente, lo cual obligó a ENSA a seguir adquiriendo energía en el mercado ocasional a precios muy altos, traspasando este costo al cliente final.

En 2023, EnfraGen Central America recibió una solicitud por parte de las autoridades para abastecer el contrato de ENSA. Tras un exhaustivo proceso de revisión incluyendo la evaluación de varias propuestas presentadas por EnfraGen Central America, el Estado seleccionó, a través de las instituciones pertinentes al sector eléctrico, una de dichas propuestas que permitió: a) garantizar la potencia a un menor precio del establecido en el contrato original; b) garantizar una porción de la energía al precio original del contrato; y c) permitir al Estado licitar la energía necesaria para satisfacer la demanda de ENSA mediante energía renovable y a un precio estable. La fecha de dicha licitación ha sido aplazada este año hasta nuevo aviso.

Confiamos en que las autoridades privilegiarán el diálogo, la entrega de información objetiva y respetarán los contratos que han sido legalmente celebrados. Lamentamos la desinformación que a la fecha ha circulado públicamente.

EnfraGen Central America ha invertido desde 2011 más de $600 millones de dólares en infraestructura de energía renovable en Panamá y reitera su compromiso con la estabilidad del sistema y la transición energética de Panamá.