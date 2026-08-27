Comunidades cercanas a la mina lanzan programa para monitorear sus ríos

Comunidades cercanas a la mina lanzan el programa “Guardianes del Agua y la Biodiversidad”, una iniciativa que permitirá a sus residentes participar directamente en el monitoreo de los ríos Petaquilla, Botija y Caimito, combinando el conocimiento de los habitantes con herramientas científicas y el acompañamiento de especialistas.

El programa involucra a 15 comunidades del área de influencia indirecta de la operación minera y da continuidad a un proceso de seguimiento que se desarrolla desde hace más de 12 años, incluso antes del inicio de las operaciones. Esta nueva etapa busca ampliar la participación de los residentes y fortalecer las capacidades locales para conocer las condiciones de sus fuentes hídricas.

Para la primera fase se establecieron distintos puntos de muestreo asociados a las cuencas de los tres afluentes. Dependiendo de la ubicación, las muestras serán tomadas directamente en los ríos o en quebradas y afluentes que forman parte de sus respectivas cuencas hidrográficas.

La primera jornada tendrá lugar en el río Botija, en la comunidad de San Benito, distrito de Donoso, provincia de Colón, ubicada aproximadamente a un kilómetro del tajo de Cobre Panamá. Posteriormente, se realizarán las jornadas correspondientes a las cuencas de Petaquilla y Caimito.

Los residentes que participan en el programa han completado varias semanas de capacitación sobre los procedimientos y herramientas que serán utilizados durante el proceso y tendrán un rol activo en la toma de las muestras.

Una vez recolectadas, estas pasarán por un proceso de custodia y trazabilidad antes de ser enviadas para su análisis en laboratorios internacionales acreditados, siguiendo procedimientos orientados a garantizar la confiabilidad de la información.

Entre las herramientas utilizadas se encuentran los indicadores biológicos y el análisis de macroinvertebrados, que permiten obtener información sobre las condiciones de los ecosistemas acuáticos y su biodiversidad. Los resultados de las diferentes jornadas podrán compararse para establecer un registro de seguimiento a través del tiempo.

El componente técnico estará a cargo de consultores, especialistas y biólogos 100% panameños, bajo la supervisión técnica de Grupo Los Llanos del Pacífico.

“Para el Grupo Los Llanos del Pacífico, este programa representa una oportunidad para fortalecer la participación de las comunidades en el conocimiento y cuidado de sus fuentes de agua. Nuestro propósito es que los comunitarios, como Guardianes del Agua y la Biodiversidad, no sean solamente participantes, sino actores fundamentales del proceso de monitoreo, acompañando cada jornada y conociendo de primera mano cómo se obtienen y verifican los resultados”, comentó Dra. Ana Mercedes Álvarez Franco, Directora de Grupo Los Llanos del Pacífico.

De acuerdo con la especialista, el proceso también busca generar capacidades locales, promover la transparencia y fortalecer la confianza mediante información técnica y participación comunitaria.

Cabe destacar que Petaquilla, Botija y Caimito corresponden exclusivamente a las fuentes hídricas contempladas para los muestreos de agosto, como parte del plan piloto.

Con esta iniciativa, las comunidades buscan fortalecer su participación en el conocimiento de sus fuentes de agua y contar con información que les permita conocer de primera mano las condiciones de sus cuerpos de agua y su biodiversidad.

El programa apuesta por integrar el conocimiento de los residentes con herramientas científicas para establecer un seguimiento continuo de las condiciones de los ecosistemas acuáticos y fortalecer las capacidades de las comunidades para participar activamente en este proceso.