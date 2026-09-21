First Quantum patenta tecnología para reducir el uso de diésel en la minería

La incorporación de nuevas tecnologías está modificando la forma en que opera la industria minera. Entre estas soluciones se encuentran los sistemas de asistencia por catenaria, que permiten sustituir parte del consumo de combustibles fósiles por electricidad durante determinadas etapas del proceso de acarreo, uno de los segmentos de mayor demanda energética dentro de una operación minera.

Bajo esta línea de innovación, First Quantum Minerals obtuvo durante el verano de 2026 la patente y el registro de marca en Reino Unido para Quantum Electra-Haul, una solución propia desarrollada a partir de más de 14 años de experiencia en el diseño, perfeccionamiento y operación de sistemas de asistencia por catenaria.

Su funcionamiento se concentra principalmente en las rampas de ascenso de las minas, donde los camiones transportan grandes cargas y requieren mayor cantidad de energía. Mediante un pantógrafo, los equipos se conectan a líneas eléctricas instaladas sobre las rampas y utilizan motores eléctricos en las ruedas, lo que permite desconectar el motor diésel mientras permanecen conectados a la fuente eléctrica.

Con este mecanismo, según datos de First Quantum, es posible alcanzar ahorros de diésel de hasta 90% en las pendientes, precisamente cuando los camiones están completamente cargados y registran una mayor demanda energética. A esto se suma una reducción en los tiempos de recorrido que puede incidir directamente en la eficiencia de los ciclos de transporte.

Como referencia, en un tramo típico de 1,000 metros con una pendiente de 10%, el sistema puede representar un ahorro aproximado de dos minutos por recorrido. En operaciones de gran escala, la acumulación de estos tiempos puede contribuir a optimizar el uso de los equipos y los recursos destinados al acarreo.

Más allá de su potencial, la tecnología ya forma parte de las operaciones de la compañía. First Quantum cuenta actualmente con más de 15 kilómetros de asistencia por catenaria instalados en sus tres operaciones más grandes, mientras que durante 2025 sus camiones recorrieron cerca de medio millón de kilómetros utilizando este sistema.

Este nivel de implementación es resultado de un proceso que comenzó hace más de una década. Desde 2011, First Quantum ha trabajado con fabricantes de equipos originales como Liebherr, Hitachi y Komatsu en el desarrollo de la infraestructura, los equipos y las redes eléctricas requeridas para incorporar la asistencia por catenaria a sus operaciones.

En materia ambiental, los resultados también han comenzado a hacerse visibles. Durante 2025, el uso de asistencia por catenaria en las operaciones de First Quantum en Zambia permitió evitar aproximadamente 45,000 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. Al incorporar otras iniciativas de electrificación desarrolladas por la compañía, el ahorro superó las 130,000 toneladas de CO₂ equivalente en sus operaciones en ese país.

A partir de esta experiencia, el proceso de electrificación se extiende también al desarrollo de nuevos equipos mineros. En la operación Kansanshi, en Zambia, First Quantum trabaja junto con Hitachi Construction Machinery en la prueba de un camión volquete ultragrande completamente eléctrico combinado con asistencia por catenaria.

Iniciada en junio de 2024, esta prueba busca evaluar el desempeño práctico del equipo en condiciones reales de operación, incluyendo las distintas tareas requeridas para el transporte de material y los ciclos dinámicos de carga y descarga de la batería.

Como parte de ese proceso, en abril de 2026 ambas compañías realizaron en Kansanshi una demostración técnica de su camión volquete de batería completa dirigida a clientes de la industria minera. La actividad permitió mostrar los avances alcanzados en el desarrollo de soluciones para la electrificación de equipos de gran tamaño.

A nivel operativo, los beneficios de la asistencia por catenaria no se limitan al consumo de combustible. La reducción de los tiempos de recorrido puede contribuir a disminuir la cantidad de camiones requeridos para determinados ciclos de transporte y, con ello, las interacciones entre equipos dentro de las áreas de operación, un aspecto relacionado también con la seguridad.

De forma paralela, la infraestructura eléctrica puede adaptarse a medida que evolucionan las operaciones. First Quantum ha desarrollado Quantum Electra-Haul con componentes diseñados para facilitar su movilidad y reubicación, permitiendo que el sistema pueda acompañar los cambios en los distintos frentes de explotación de una mina.

Con ello, la electrificación se plantea como un proceso que involucra tanto la infraestructura como los equipos y las herramientas tecnológicas utilizadas en el transporte de materiales. El objetivo es aprovechar la energía eléctrica en aquellos puntos donde puede sustituir una parte importante del consumo de diésel sin comprometer el desempeño operacional.

Actualmente, First Quantum cuenta con más de 15 kilómetros de infraestructura de asistencia por catenaria en sus tres operaciones más grandes y mantiene planes para continuar ampliando su aplicación. La compañía contempla incrementar progresivamente la proporción de los ciclos de ascenso que pueden realizarse mediante asistencia eléctrica.

En ese contexto, Quantum Electra-Haul representa uno de los desarrollos propios de First Quantum dentro de su estrategia de electrificación y descarbonización de las flotas mineras. La obtención de la patente y el registro de marca en Reino Unido se suma a una tecnología que ya cuenta con experiencia operacional y resultados medibles.

Así, la innovación tecnológica adquiere un papel cada vez más relevante dentro de la minería moderna, al abrir alternativas para combinar eficiencia energética, productividad, seguridad y reducción de emisiones en una misma operación.