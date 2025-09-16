Grupo Melo destaca en el Foro de Inversionistas por su modelo empresarial sostenible

Durante el Foro de Inversionistas 2025, Grupo Melo fue reconocido por la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) como uno de los “Campeones del Mercado ASG”. El grupo recibió tres distinciones por sus buenas prácticas en gobierno corporativo, gestión ambiental, social y de gobernanza (ASG), y desarrollo social con enfoque de igualdad de género. Estos reconocimientos posicionan a Grupo Melo como referente en sostenibilidad empresarial en Panamá.

“Hemos aprendido que la sostenibilidad y competitividad no se excluyen, se complementan. Integrar criterios ASG nos ha permitido generar valor a las comunidades, operar con mayor eficiencia y prepararnos mejor para el futuro. Esto solo es posible cuando se impulsa la sostenibilidad desde la alta dirección y se alinean las acciones con el contexto país. Como empresa 100% panameña, tenemos el compromiso de contribuir activamente a Panamá”, destacó Arturo Melo Klepitch, Presidente de Grupo Melo.

La gobernanza en Grupo Melo, cimentada por sus fundadores, es un principio que ha acompañado su trayectoria. La empresa ha desarrollado una cultura empresarial en la que la ética y la transparencia son valores intrínsecos, que guían las decisiones y fortalecen la confianza de sus clientes, proveedores, colaboradores, socios y aliados.

Tal legado se articula en una estructura que combina la experiencia de su Junta Directiva con el trabajo de comités especializados, lo que permite integrar la sostenibilidad de forma transversal en todas sus divisiones. El grupo opera bajo estándares internacionales con políticas que aseguran prácticas responsables, transparencia en la gestión y equidad en sus operaciones.

Este enfoque se traduce en iniciativas concretas como la inversión de más de B/.6.1 millones en proyectos fotovoltaicos —como parte de su compromiso con la transición energética— la promoción de espacios de liderazgo femenino a través de la Red de Mujeres, y el desarrollo comunitario mediante el Proyecto Libertaria, que impulsa la educación ambiental y la seguridad alimentaria en escuelas cercanas a sus operaciones.

Desde una perspectiva de desempeño, Grupo Melo cerró 2024 con una utilidad neta de B/.14.47 millones y una capitalización de mercado de B/.120.32 millones. También ejecutó inversiones por B/.15.89 millones para reforzar su eficiencia operativa e infraestructura, y ampliar su cobertura nacional. Su gestión ha demostrado resiliencia, respaldada por la confianza de accionistas, aliados estratégicos y entidades calificadoras como Fitch Ratings.

Grupo Melo considera la sostenibilidad como una forma de hacer empresa. Para 2025, proyecta un crecimiento consolidado, avanzar hacia la carbono-neutralidad y seguir fortaleciendo su cultura organizacional, basada en la mejora continua, la innovación y el compromiso con sus grupos de interés.