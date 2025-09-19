CSS inaugura el Instituto de la Salud de los Trabajadores, ¿qué servicios ofrece?

El Instituto de la Salud de los Trabajadores es la nueva unidad de atención de la Caja de Seguro Social especializada en salud ocupacional y preventiva.

Este viernes, la Caja de Seguro Social realizó la inauguración oficial de este instituto, que está ubicado en el corregimiento de Calidonia, exactamente donde estaba la Renta 5.

“Una obra que nace del compromiso de la Caja de Seguro Social con quienes son la fuerza del desarrollo social y económico de Panamá: los trabajadores”, así lo describió Dino Mon, director de la entidad.

¿Qué servicios ofrece el Instituto de la Salud de los Trabajadores?

El Instituto de la Salud de los Trabajadores “Dr. Francisco Díaz Mérida” ha sido definido por la CSS como un espacio para la atención y rehabilitación, en el cual se ofrecen servicios de:

-Ortopedia

-Medicina física y rehabilitación

-Cardiología

-Oftalmología

-Neumología

-Dermatología

-Otorrinolaringología

-Medicina ocupacional

Al respecto, Dino Mon manifestó que estos servicios médicos se estarán robusteciendo con la parte administrativa.

“Estamos complementando todo esto con la parte administrativa también, tenemos agencias de ingresos, toda la parte de mi Retiro Seguro, toda la parte de pensiones”, dijo.