CSS inaugura el Instituto de la Salud de los Trabajadores, ¿qué servicios ofrece?

El <b>Instituto de la Salud de los Trabajadores</b> es la nueva unidad de atención de la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social</a></b> especializada en salud ocupacional y preventiva. Este viernes, la Caja de Seguro Social realizó la inauguración oficial de este instituto, que está ubicado en el corregimiento de Calidonia, exactamente donde estaba la Renta 5. <i>'Una obra que nace del compromiso de la Caja de Seguro Social con quienes son la fuerza del desarrollo social y económico de Panamá: los trabajadores'</i>, así lo describió Dino Mon, director de la entidad.<b>¿Qué servicios ofrece el Instituto de la Salud de los Trabajadores?</b>El Instituto de la Salud de los Trabajadores 'Dr. Francisco Díaz Mérida' ha sido definido por la CSS como un espacio para la atención y rehabilitación, en el cual se ofrecen servicios de:-Ortopedia -Medicina física y rehabilitación -Cardiología -Oftalmología -Neumología -Dermatología -Otorrinolaringología -Medicina ocupacionalAl respecto, Dino Mon manifestó que estos servicios médicos se estarán robusteciendo con la parte administrativa.<i>'Estamos complementando todo esto con la parte administrativa también, tenemos agencias de ingresos, toda la parte de mi Retiro Seguro, toda la parte de pensiones'</i>, dijo.