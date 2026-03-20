IFX Panamá impulsa la ciberseguridad, el cloud y la conectividad desde la Feria de David

En un entorno donde la transformación digital avanza a un ritmo acelerado, la necesidad de fortalecer la ciberseguridad, la conectividad y el uso estratégico de la nube se ha convertido en una prioridad para las empresas de todos los sectores. Con este enfoque, la compañía IFX Panamá participa en la Feria Internacional de David con una propuesta innovadora orientada a acercar estos conceptos al tejido empresarial panameño. A través de espacios interactivos y charlas de corta duración, IFX busca generar conciencia digital tanto en emprendedores como en empresas consolidadas. La iniciativa se basa en encuentros de aproximadamente 15 minutos con grupos reducidos, donde se abordan temas clave como la protección de datos, la continuidad del negocio y los riesgos asociados a la creciente digitalización. Martín Enao, gerente general de IFX Panamá, destaca que el objetivo principal es “sensibilizar a las empresas sobre la importancia de adoptar estrategias tecnológicas robustas en un contexto donde las amenazas digitales son cada vez más frecuentes”. Según explicó, los ciberataques ocurren constantemente a nivel global, lo que obliga a las organizaciones a reforzar sus sistemas de seguridad y prevención.

La conectividad como base del ecosistema digital

Uno de los mensajes centrales que impulsa IFX es que la conectividad ya no es un lujo, sino una condición indispensable para operar. “Hoy en día, sin conectividad no hay cloud, y sin cloud con ciberseguridad, las empresas quedan expuestas”, subrayó Enao. En la práctica, esto significa que una empresa sin acceso confiable a internet pierde visibilidad en el mercado, limita su capacidad operativa y queda fuera del ecosistema digital. La conectividad permite no solo ofrecer productos y servicios, sino también integrarse a plataformas, gestionar información en tiempo real y atender a clientes en distintos canales. Además, IFX promueve esquemas de redundancia en conectividad, como el uso de múltiples enlaces activos, que permiten garantizar la continuidad del negocio incluso ante fallas técnicas. Este enfoque es clave en sectores donde la interrupción del servicio puede traducirse en pérdidas económicas o deterioro de la reputación.

Ciberseguridad: de gasto a inversión estratégica

Uno de los principales desafíos identificados por la compañía es el cambio de percepción en torno a la tecnología. En muchos casos, las empresas aún consideran la ciberseguridad como un gasto innecesario, en lugar de una inversión estratégica. Sin embargo, el contexto actual demuestra lo contrario. Las organizaciones están expuestas a riesgos constantes, desde ataques informáticos hasta filtraciones de datos, lo que puede afectar tanto su operación como la confianza de sus clientes. “Culturalmente, en América Latina todavía falta madurez en estos temas, pero se han dado pasos importantes en los últimos años”, señaló Enao. En este sentido, IFX trabaja en impulsar una cultura empresarial donde la seguridad digital sea un pilar fundamental para el crecimiento. La ciberseguridad no solo protege la información, sino que también garantiza la continuidad operativa y fortalece la reputación de la empresa en el mercado.

La nube como motor de transformación

La migración hacia la nube es otro de los ejes centrales de la propuesta de IFX. Cada vez más empresas optan por trasladar sus operaciones a entornos digitales por razones que van desde la obsolescencia tecnológica hasta la necesidad de mayor flexibilidad. Equipos con varios años de antigüedad no solo representan un problema financiero, sino también técnico, ya que dejan de recibir soporte y actualizaciones, aumentando el riesgo de vulnerabilidades. En este contexto, el cloud se presenta como una solución que permite a las empresas escalar sus operaciones según la demanda, optimizar recursos y reducir costos. Además, facilita el acceso a la información desde cualquier lugar, lo que resulta clave en un mundo cada vez más globalizado. Tecnologías como Kubernetes, por ejemplo, permiten gestionar aplicaciones de forma dinámica, ajustando la capacidad del sistema en función de las necesidades del negocio. Esto se traduce en una mayor eficiencia operativa y en una mejor experiencia para el cliente.

Continuidad del negocio y resiliencia empresarial

Uno de los conceptos más relevantes en la actualidad es el de continuidad del negocio. En un entorno digital, cualquier interrupción puede tener consecuencias significativas, por lo que las empresas deben contar con mecanismos que les permitan mantenerse operativas en todo momento. IFX promueve estrategias como la replicación de datos, el uso de backups externos y la implementación de infraestructuras distribuidas que garantizan la disponibilidad del servicio. “El objetivo es que las empresas estén disponibles prácticamente el 100% del tiempo, independientemente de las contingencias que puedan surgir”, explicó Enao. Este enfoque no solo protege la operación, sino que también responde a una nueva realidad del mercado, donde la conveniencia del cliente es un factor determinante. Hoy en día, los usuarios esperan acceso inmediato a productos y servicios, y cualquier interrupción puede llevarlos a buscar alternativas.

Infraestructura regional y enfoque corporativo

IFX se posiciona como un actor clave en el ecosistema tecnológico de América Latina, con presencia en 18 países y una red de 27 centros de datos. Esta infraestructura le permite ofrecer soluciones integrales adaptadas a las necesidades de cada mercado. La compañía centra su operación en el sector corporativo, ofreciendo servicios personalizados que incluyen conectividad, nube y ciberseguridad. Su modelo se basa en la creación de soluciones a medida, en lugar de paquetes estándar, lo que permite atender de forma más efectiva los requerimientos de cada cliente. Entre sus fortalezas se encuentra una red de fibra óptica que abarca miles de kilómetros en la región, así como soluciones de conectividad avanzada que garantizan altos niveles de disponibilidad.

Innovación y competitividad en la era digital

En un entorno donde la tecnología evoluciona constantemente, las empresas deben adaptarse para mantenerse competitivas. La inteligencia artificial, el análisis de datos y la automatización están redefiniendo la forma en que operan los negocios, generando nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos. “Hoy en día no basta con tener información; es necesario saber interpretarla y utilizarla estratégicamente”, señaló Enao. En este sentido, IFX apuesta por acompañar a las empresas en su proceso de transformación digital, ayudándolas a integrar tecnologías que les permitan optimizar recursos, mejorar su eficiencia y generar valor.

Una invitación a evolucionar

Desde la Feria de David, IFX Panamá hace un llamado a las empresas a dar el siguiente paso en su evolución digital. La compañía invita a los asistentes a conocer sus soluciones y a explorar cómo la tecnología puede convertirse en un aliado estratégico para el crecimiento. “La tecnología no solo permite operar, sino crecer, innovar y competir. Pero para lograrlo, es necesario entenderla, integrarla y protegerla”, concluyó Enao. En un mundo donde la digitalización es cada vez más determinante, iniciativas como esta buscan cerrar brechas, fortalecer capacidades y preparar a las empresas para enfrentar los retos del futuro con mayor solidez y confianza.