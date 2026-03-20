IFX Panamá impulsa la ciberseguridad, el cloud y la conectividad desde la Feria de David

La migración hacia la nube es otro de los ejes centrales de la propuesta de IFX. Cada vez más empresas optan por trasladar sus operaciones a entornos digitales por razones que van desde la obsolescencia tecnológica hasta la necesidad de mayor flexibilidad.Equipos con varios años de antigüedad no solo representan un problema financiero, sino también técnico, ya que dejan de recibir soporte y actualizaciones, aumentando el riesgo de vulnerabilidades.En este contexto, el cloud se presenta como una solución que permite a las empresas escalar sus operaciones según la demanda, optimizar recursos y reducir costos. Además, facilita el acceso a la información desde cualquier lugar, lo que resulta clave en un mundo cada vez más globalizado.Tecnologías como Kubernetes, por ejemplo, permiten gestionar aplicaciones de forma dinámica, ajustando la capacidad del sistema en función de las necesidades del negocio. Esto se traduce en una mayor eficiencia operativa y en una mejor experiencia para el cliente.