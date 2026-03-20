EEUU, cada vez más solo en la guerra contra Irán; descarta un ‘alto el fuego’

Estados Unidos comienza a quedarse solo en su enfrentamiento con Irán. Este viernes, el país endureció sus reclamos frente a sus aliados occidentales, a quienes calificó de “cobardes” por no sumarse a su iniciativa para reabrir el estrecho de Ormuz, cerrado desde finales de febrero como consecuencia de los ataques impulsados por la administración de Donald Trump y su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu.

“No quiero un alto el fuego. No se acuerda un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante”, dijo Trump ante la prensa en la Casa Blanca, en medio del creciente temor de que el conflicto agrave el impacto económico global, ya afectado por el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Pese a las exigencias de Trump para conformar una alianza internacional que permita reabrir el paso. por donde transita más del 20% del petróleo mundial, no ha habido una respuesta efectiva más allá de declaraciones de algunos países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), principal bloque militar de Occidente bajo el liderazgo de Washington.

“No quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz; una simple maniobra militar que es la única razón de estos elevados precios del petróleo. Algo tan fácil de hacer para ellos y con tan poco riesgo. ¡Cobardes, y nosotros lo recordaremos!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Los países de la Unión Europea y Japón se han visto particularmente presionados por la ofensiva militar de Trump, tanto en el plano político como económico, debido a su alta dependencia del crudo producido en Medio Oriente.

Aunque han respaldado la retórica de la Casa Blanca y Tel Aviv sobre la supuesta amenaza nuclear iraní, han dejado claro que no aportarán ayuda militar y han abogado por una desescalada del conflicto.

Esto tiene lugar tres días después de la renuncia del director del Centro Nacional de Antiterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, quien en una carta denunció que su país habría sido “arrastrado” al conflicto por “presión de Israel y de su poderoso lobby en Estados Unidos”.

Asimismo, esta semana, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, reconoció en un informe presentado al Senado que las “capacidades nucleares” de Irán habrían sido “aniquiladas” durante los bombardeos de junio de 2025, cuando Israel atacó unilateralmente al país con apoyo estadounidense.

En ese entonces, la justificación fue el potencial “rearme iraní”, el mismo argumento utilizado para iniciar el conflicto actual, lo que ha sido considerado contradictorio por varios senadores. Estos solicitaron a Gabbard aclarar si la comunidad de inteligencia podía confirmar que Irán representa una amenaza inminente; sin embargo, la funcionaria evitó responder directamente y afirmó que “solo Trump” puede determinarlo.

Mientras tanto, desde Teherán aseguraron que mantendrán “la resistencia” y no descartan represalias contra infraestructuras estratégicas en países del Golfo, lo que podría agravar aún más los efectos económicos de la guerra a nivel global.