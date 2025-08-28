KIA Tasman llega a Panamá: El nuevo pick up que revoluciona el mercado

Grupo Silaba abre una nueva etapa para el mercado automotriz panameño con la llegada del nuevo Kia Tasman. Este novedoso pick up rompe con las convenciones del segmento al combinar refinamiento urbano con capacidades de un todoterreno excepcionales.

En una noche especial en el Biomuseo se presentó el nuevo Kia Tasman, el cual llega para explorar una nueva dimensión al conducir, donde cada trayecto se convierte en una oportunidad de vivir experiencias emocionantes.

Rubén Chiari, gerente de Marca Kia, dio más detalles sobre la llegada del nuevo Kia Tasman al mercado automotriz panameño. “Estamos introduciendo un concepto completamente nuevo al mercado de pick ups en Panamá. Kia Tasman representa un estilo de vida que conecta el manejo diario con la emoción de la aventura. Diseñado para estar listo o lista para cualquier ruta que decidas emprender, representa la evolución del segmento hacia un estilo de vida más audaz y auténtico”.

En esa misma línea, Chiari destacó que “hemos posicionado cada uno de nuestros modelos como líder en cada segmento donde estamos participando. Sabemos que el Kia Tasman, no será diferente. Vamos a poder posicionar el Tasman como un automóvil líder en su segmento de pick-ups, sin embargo, era un modelo que nos hacía falta en nuestro segmento. Definitivamente que siempre va a ser un ‘plus’ en nuestro resultado en venta y en volumen a nivel nacional para poder mantener ese liderazgo como marca en nuestro país”, resaltó.

Añadió que “el Kia Tasman viene a representar una gran diferencia en el segmento del pick up, llegó para revolucionarlo. Porque muchas veces sacrificamos comodidad o tecnología cuando estamos en un pick up. El Tasman viene a competir con el segmento de alta gama de cada modelo que participa en el segmento y te dará lo mejor de los dos mundos; la capacidad real de un pick up, pero también la comodidad, la tecnología y el diseño del interior de una camioneta de lujo”.

Chiari manifestó igualmente que “esa combinación va a lograr que el Tasman sea un modelo diferenciador en el segmento”. En cuanto a las diferencias que tiene el KiaTasman son otras pick ups del mercado panameño, afirmó que “es un carro que te va a dar la capacidad real de un pick up”.

“Puedes cargar más de una tonelada de carga útil en el Tasman. Puedes arrastrar más de 3.5 toneladas de remolque, o sea que no escatima en capacidad que realmente un pick up te puede dar. Sin embargo, también te da versatilidad en comodidad, la seguridad y la tecnología que muchas veces no encontramos en este tipo de producto. Va a agregarle valor a cada uno de los usuarios, porque permitirá darle lo mejor de los dos mundos”.

Para entrar más en contexto, Chiari manifestó un claro ejemplo de cómo el Tasman les da ese valor agregado a los usuarios. Podria ser de este modo: Una familia aventurera que quiere disfrutar de los paisajes y del ambiente en Panamá, llevar en el vagón una moto o bicicletas e incluso ir a la playa con un jet ski lo podrá hacer en cualquier pick up, pero con el Tasman no vas a sacrificar la comodidad que este modelo te brinda. Eso es lo que va a permitir que muchos usuarios se interesen por el Tasman.

Sobre el diseño, el innovador Kia Tasman rompe con el lenguaje visual tradicional de los pick ups. Su estética refinada pero imponente, protagonizada por la distintiva parrilla ‘tiger face’ (cara de tigre) de Kia, reforzada por faros LED verticales y un parachoques de robusto diseño, le otorgan una presencia inconfundible y elegante al mismo tiempo.

El interior eleva los estándares del segmento con una cabina silenciosa y moderna, diseñada para ofrecer comodidad tanto en trayectos urbanos como en viajes de larga distancia. Su tablero mide casi 30 pulgadas y posee una visual panorámica compuesta por dos pantallas de 12,3 pulgadas y, en su versión X-Pro, una adicional de 5 pulgadas para el control del clima.

Destacan sus asientos traseros reclinables y 33 litros de espacio de almacenamiento oculto, mientras que los detalles funcionales, como las salidas de aire, el volante multifunción que además incorpora modos de manejo todo terreno, y la consola central minimalista con controles estratégicamente ubicados, realzan su carácter práctico.

El Kia Tasman está equipado con motor 2.2L turbodiésel (207hp y 440Nm), transmisión automática de ocho velocidades y sistema 4x4 seleccionable con modos de manejo. Su construcción con carrocería sobre bastidor y distancia al suelo de 252mm garantizan confianza tanto en el asfalto urbano como en terrenos más desafiantes.

En cuanto a la seguridad del Kia Tasman, los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) incluyen frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal y cruzada, asistencia para mantenimiento y seguimiento de carril, prevención de colisión en punto ciego y en reversa, control de crucero inteligente.

El auto es capaz de retar y superar a cualquier competidor de su segmento: con una distancia al suelo de más de 250 mm, ángulos de ataque y salida de 32.2 y 26.2 grados; el innovador XTrek Mode permite tener control absoluto de la dirección mientras que la velocidad se mantiene constante durante un terreno super exigente.

Jorge Díaz del Castillo, gerente general de Grupo Silaba, dio a conocer como el Kia Tasman refleja la evolución de la empresa y el futuro de Kia como marca líder en Panamá.

“La llegada del Tasman a Panamá viene acompañada de muchas expectativas y con un objetivo claro que es cambiar la percepción de la marca Kia en Panamá. Estamos conscientes, agradecemos y conocemos que la marca Kia ha sido percibida, producto de un trabajo, como marca confiable, segura y de tradición en Panamá”, dijo Díaz del Castillo.

“Queremos que nos reconozcan como una marca innovadora que rompemos paradigmas, ya la gente sabe que compra un vehículo Kia y tiene respaldo de calidad, de servicios, repuestos, un valor de reventa súper atractivo; esto ya está y hay que cuidarlo. Pero ahora queremos que la gente se emocione, perciba que está ahora frente a otro tipo de vehículo”, expresó Díaz del Castillo.

El nuevo Kia Tasman está disponible en todas las sucursales de Kia del país y en la página web de Kia Panamá: https://www.kia.com.pa/tasman/ en versiones Sport y X-Pro. Todas las versiones incluyen garantía de 5 años o 100,000 km y el respaldo integral de más de 30 años de experiencia que ofrece Grupo Silaba.