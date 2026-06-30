La Asamblea de Gobernadores del BCIE marca un hito con nueva capitalización por $3,000 millones

El BCIE es un banco multilateral de desarrollo con 66 años de trayectoria y 15 países miembro que incluyen todos los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, Belice, México, Colombia, Argentina y Cuba, en el continente americano; España, en el continente europeo; y República de Corea y República de China (Taiwán) en el continente asiático. En los últimos 20 años, los proyectos financiados por el BCIE representan aproximadamente el 50% de los fondos provenientes de la banca multilateral de desarrollo para la región Centroamericana. El BCIE cuenta con las calificaciones AA+ Estable A-1+ de S&amp;P (noviembre 2025), Aa3 Positiva P-1 de Moody’s (agosto 2025) y AA+ Positiva de JCR (enero 2026) y aspira a utilizar su solidez financiera y competencias claves para ser un motor de transformación positiva para los países que sirve.