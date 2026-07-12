La ciencia cruza fronteras: UMECIT posiciona la investigación con impacto territorial en el escenario internacional

Con una participación de 480 investigadores, docentes, estudiantes, autoridades académicas, conferencistas y representantes de instituciones de educación superior de Colombia, Panamá, Ecuador, Chile, Argentina, Venezuela y Estados Unidos, se llevó a cabo los días 3 y 4 de julio el Primer Encuentro Científico Internacional de Investigación Universitaria: Ciencia con Impacto Territorial, en Barranquilla, (Colombia). Un evento que posiciona a Panamá como un actor cada vez más relevante en la construcción de conocimiento, la cooperación científica y las redes internacionales, al tiempo que proyecta a UMECIT como una universidad que internacionaliza la investigación con impacto territorial.

Durante dos jornadas, Barranquilla fue el punto de convergencia del conocimiento, la innovación y el diálogo interdisciplinario, donde la ciencia dejó de ser un ejercicio exclusivamente académico para convertirse en un instrumento capaz de generar soluciones concretas para la transformación de los territorios y sus comunidades.

El evento, organizado por la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT), marca un hito en la historia institucional al convertirse en el primer encuentro científico internacional organizado fuera de la República de Panamá, reflejando el crecimiento sostenido de su liderazgo en el área de investigación y su compromiso con la internacionalización del conocimiento.

El rector de UMECIT, Dr. José Alberto Nieto Rojas, destacó que la investigación debe trascender los laboratorios y las publicaciones científicas para convertirse en un motor de transformación social y territorial. Señaló que las universidades tienen hoy la responsabilidad de generar conocimiento pertinente, fortalecer la cooperación internacional y construir soluciones basadas en evidencia científica frente a desafíos como la sostenibilidad ambiental, la transformación digital, la salud pública, la educación, la justicia y el fortalecimiento institucional.

Por su parte, la directora de Investigación e Innovación de esta Casa de Estudios, Dra. Magdy De las Salas, invitó a la comunidad científica internacional a reflexionar sobre el verdadero propósito de investigar. Afirmó que la sociedad ya no pregunta únicamente cuánto investigan las universidades, sino para quién investigan, resaltando que el conocimiento solo adquiere pleno sentido cuando mejora la calidad de vida de las personas y contribuye al desarrollo sostenible de los territorios.

La relevancia del encuentro también fue reconocida por las autoridades locales. La secretaria de Educación de Barranquilla, Dra. Paola Amar Sepúlveda, destacó que la presencia de delegaciones extranjeras evidencia el creciente posicionamiento de UMECIT y su impacto en el escenario académico regional.

Como parte de la agenda, se desarrolló el Gran Diálogo Territorial, un panel internacional que reunió a especialistas de diversos países para analizar los desafíos y oportunidades de la investigación universitaria como motor de transformación social. Asimismo, el panel de expertos sobre producción científica permitió intercambiar estrategias para fortalecer la publicación académica, la visibilidad internacional de la investigación y la consolidación de una cultura científica de alto impacto en las instituciones de educación superior.

Uno de los momentos más destacados fue la presentación de 245 pósteres científicos digitales, junto con el lanzamiento oficial de la Red Internacional de Estudios Avanzados y Excelencia Científica (RIEC), la entrega de la Distinción Doctoral a la Transformación Territorial a graduados del doctorado de UMECIT y la firma de nuevos acuerdos de cooperación entre universidades de la región, iniciativas orientadas a fortalecer la producción científica y la movilidad del conocimiento en América Latina.

Como resultado académico del encuentro, se anunció además el inicio del proceso editorial del libro “Ciencia que transforma territorios”, una obra colectiva que reunirá una selección de investigaciones presentadas durante el evento y que actualmente se encuentra en gestión editorial a través del Fondo Editorial Científico de UMECIT. Esta publicación busca proyectar el conocimiento generado durante el encuentro hacia la comunidad científica internacional y contribuir a la divulgación de investigaciones con impacto territorial.

En el acto de clausura, fueron reconocidos los diez mejores pósteres científicos digitales, seleccionados por el Comité Científico en reconocimiento a la calidad, pertinencia e impacto de las investigaciones presentadas.

La realización de este encuentro consolida el proceso de internacionalización de la investigación que UMECIT ha venido fortaleciendo durante los últimos años. Con Barranquilla como escenario y la participación de centenares de investigadores de distintos países, la Universidad reafirma su liderazgo en la cooperación académica internacional, impulsa nuevas alianzas estratégicas y contribuye al posicionamiento de Panamá en la agenda científica regional.