Los Pozos enciende su futuro tras años de espera

Después de años de gestiones, firmas y solicitudes, 58 hogares de Los Pozos, en el corregimiento de Caballero, distrito de Antón (Coclé), cuentan con el servicio de energía eléctrica.

El proyecto de la Oficina de Electrificación Rural (OER), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, no solo lleva luz a las viviendas, sino que abre la puerta a nuevas oportunidades para estudiar, conservar alimentos, utilizar electrodomésticos y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Durante años, cuando caía la tarde, Los Pozos quedaba a oscuras. A partir de las 6:30 o 7:00 p. m., sus habitantes tenían que recurrir a pequeñas fuentes de energía solar o simplemente sentarse en los portales de sus casas mientras todavía quedaba algo de luz natural. Después, llegaba la hora de dormir.

Esta realidad comenzó a cambiar el pasado 27 de agosto, cuando la comunidad fue interconectada a la red eléctrica nacional como parte de un proyecto desarrollado por la OER. Para los residentes, aquel momento tuvo un significado que va mucho más allá de la instalación de postes, transformadores y cables. Es el resultado de años de insistencia de una comunidad que, según sus propios habitantes, tuvo que tocar numerosas puertas antes de conseguir que su necesidad fuera atendida.

El proyecto corresponde a las obras realizadas en el contexto del Programa de Acceso Universal a la Energía. La obra, en particular, contempló la extensión de aproximadamente 2,5 kilómetros de red eléctrica, además de la instalación de postes, alumbrado público, transformadores, redes de media y baja tensión y sistemas de protección y seguridad. También se realizaron las instalaciones eléctricas básicas dentro de las viviendas beneficiarias.

Cada hogar contempla la instalación de cuatro luminarias, dos tomacorrientes, interruptores y los elementos necesarios para la conexión del servicio, incluido el espacio destinado al medidor. En total, el proyecto contempla 58 instalaciones residenciales, con una población beneficiaria estimada por la OER en alrededor de 290 personas.

La conexión a la red nacional se realizó a través de la empresa concesionaria Naturgy, que debe completar ahora el proceso comercial para la formalización de los contratos y la instalación de los medidores.

Para Félix Castillo, coordinador provincial de la OER en Coclé, la importancia de este tipo de proyectos radica en que la electricidad dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad fundamental.

En Los Pozos, explica, la obra representa la posibilidad de que los niños y jóvenes puedan estudiar en mejores condiciones y tengan acceso a herramientas tecnológicas que antes estaban limitadas por la ausencia de electricidad. Pero el impacto también se sentirá en actividades cotidianas que para otras comunidades resultan normales.

Una refrigeradora permitirá conservar alimentos y medicamentos que, en algunos casos, son insumos necesarios para la vida, como la insulina en el caso de los diabéticos. Una lavadora reducirá el esfuerzo destinado a las labores domésticas. Un ventilador podrá aliviar las condiciones de personas mayores o encamadas durante las jornadas calurosas. Para los residentes, son cambios sencillos que pueden transformar la vida diaria.