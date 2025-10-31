Mercantil Seguros gana el ‘premio Oro’ en experiencia del cliente en los Fintech Americas 2026

<b>Acerca de Mercantil</b><i>Mercantil es una multinacional financiera con casi 100 años de trayectoria, conformada por un ecosistema integral que ofrece soluciones en banca, servicios de inversión, seguros, reaseguros y Fintech desde Panamá hacia otros mercados. También cuenta con servicios de banca privada en Suiza. </i><i>Su compromiso con el desarrollo sostenible y con las comunidades donde opera es un pilar fundamental de su propósito corporativo. Fue reconocido en 2024 como el 'Mejor Banco en Panamá' por Euromoney. En 2025 la revista Global Finance catalogó a Mercantil como Mejor Banco de Inversión y Mejor Banco en Panamá.</i>