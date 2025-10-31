  1. Inicio
Mercantil Seguros gana el ‘premio Oro’ en experiencia del cliente en los Fintech Americas 2026

Este reconocimiento reafirma el papel de Mercantil Seguros como líder en innovación dentro del sector financiero.
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 31/10/2025 11:44
Enrique Rondón, Gerente General de Mercantil Seguros en Panamá, comentó sobre este logro: ‘Ganar el Premio Oro en Experiencia del Cliente es un gran orgullo y un reconocimiento a nuestra visión estratégica’.

Mercantil Seguros ha sido reconocido con el premio Oro Panamá en la categoría Experiencia del Cliente durante los Premios País a los Innovadores Financieros en las Américas 2026 (Fintech Americas), por su proyecto Plataforma de Comercialización Digital de Seguros.

Una plataforma que redefine la distribución de seguros

Esta solución innovadora permite a nuestros aliados comerciales cotizar, emitir y cobrar pólizas —desde microseguros hasta seguros tradicionales— a través de canales digitales integrados como web, API y telemercadeo. Su diseño modular y flexible facilita la expansión comercial mediante integraciones rápidas y opciones whitelabel, sin necesidad de implementaciones técnicas complejas.

Enrique Rondón, Gerente General de Mercantil Seguros en Panamá, comentó sobre este logro: “Ganar el Premio Oro en Experiencia del Cliente es un gran orgullo y un reconocimiento a nuestra visión estratégica. Esta plataforma no es solo una herramienta, es la materialización de nuestro compromiso con la innovación para hacer el seguro más accesible y escalable. Nos ha permitido abrir una nueva línea de negocio digital, posicionándonos como referentes regionales. Seguiremos invirtiendo en tecnología para ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes y aliados”.

Este reconocimiento reafirma el papel de Mercantil Seguros como líder en innovación dentro del sector financiero, y refleja el compromiso constante de la compañía de seguir trabajando con dedicación para que cada vez más personas puedan contar con un seguro de confianza que los acompañe en los momentos que más lo necesitan.

Acerca de Mercantil

Mercantil es una multinacional financiera con casi 100 años de trayectoria, conformada por un ecosistema integral que ofrece soluciones en banca, servicios de inversión, seguros, reaseguros y Fintech desde Panamá hacia otros mercados. También cuenta con servicios de banca privada en Suiza.

Su compromiso con el desarrollo sostenible y con las comunidades donde opera es un pilar fundamental de su propósito corporativo. Fue reconocido en 2024 como el “Mejor Banco en Panamá” por Euromoney. En 2025 la revista Global Finance catalogó a Mercantil como Mejor Banco de Inversión y Mejor Banco en Panamá.

