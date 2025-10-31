Ministerio de Seguridad liderará la activación y monitoreo de la alerta Amber en Panamá

El <b>Ministerio de Seguridad Pública (Minseg)</b> asumió oficialmente la responsabilidad operativa del <b>Sistema Nacional de Alerta Amber</b>, durante un acto encabezado por el <b>ministro Frank Ábrego</b> y el <b>secretario general del Ministerio Público, Rodrigo de la Torre.</b>Con este traspaso, <b>la Dirección Ejecutiva de la Oficina de Activación Temprana, </b>dirigida por la subcomisionada <b>Sumilexy Miller</b>, será la encargada de emitir, monitorear y cerrar las alertas en casos de desaparición, extravío o sustracción de niños, niñas y adolescentes.Esta transferencia se da en cumplimiento de la <b>Ley No. 469 de 2025</b> y la adenda suscrita el 9 de julio de este año, y responde al mandato del <b>presidente José Raúl Mulino </b>de fortalecer la coordinación insterinstitucional y consolidar al ministerio como ente líder en la activación y respuesta inmediata ante emergencias de este tipo.Durante su intervención, el ministro Ábrego destacó que este cambio <i>'no es solo administrativo, sino una evolución estratégica que fortalece la capacidad operativa del Estado para responder con rapidez ante la desaparición de cualquier menor'</i>. Agradeció la colaboración del <b>Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada </b>por su coordinación durante el proceso de transición.<b>La Oficina de Activación Temprana </b>contará con una plataforma digital moderna, personal especializado y protocolos claros que garanticen respuestas inmediatas y transparentes.<i>'La libertad comienza con la seguridad, y la seguridad comienza con proteger a los más vulnerables'</i>, expresó Ábrego, subrayando que la protección de la niñez es una causa nacional que une a las instituciones del Estado y a la ciudadanía.<b>La alerta Amber es un mecanismo esencial para la búsqueda y recuperación de menores desaparecidos</b>, que requiere la acción conjunta del Estado, los medios de comunicación y la población. Su éxito depende de la colaboración de todos, multiplicando el alcance de la información y aumentando las posibilidades de localizar a los menores a tiempo.