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Naturgy fortalece su red eléctrica con la ampliación de la Subestación Burunga

Naturgy fortalece su red eléctrica con la ampliación de la Subestación Burunga
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  • 19/08/2026 09:24
Con un avance del 80 % en sus obras, la ampliación de la Subestación Burunga representa una inversión estratégica de $18 millones orientada a fortalecer la red eléctrica y garantizar un suministro de calidad en la provincia de Panamá Oeste.

La obra dejará lista la infraestructura para conectar dos nuevas líneas hacia Panamá Pacífico y respaldará el crecimiento de la demanda asociado a proyectos clave como la Línea 3 del Metro de Panamá y la nueva planta potabilizadora de Arraiján.

Naturgy fortalece su red eléctrica con la ampliación de la Subestación Burunga
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