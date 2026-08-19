Naturgy fortalece su red eléctrica con la ampliación de la Subestación Burunga

La obra dejará lista la infraestructura para conectar dos nuevas líneas hacia Panamá Pacífico y respaldará el crecimiento de la demanda asociado a proyectos clave como la Línea 3 del Metro de Panamá y la nueva planta potabilizadora de Arraiján.
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...