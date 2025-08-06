‘No es vender, es influir’: Daniel Habif y Roberto Durán encabezan evento de liderazgo

Con el objetivo de democratizar el éxito y brindar herramientas efectivas a emprendedores, vendedores y profesionales, el próximo jueves 21 de agosto se llevará a cabo en el Panamá Convention Center la quinta edición del encuentro de liderazgo, ventas y motivación que ha transformado la visión de miles de personas en América Latina: “No es vender, es influir”.

Este congreso de un día reunirá a figuras internacionales y nacionales que han demostrado, con resultados concretos, su capacidad para inspirar y generar cambios reales en las personas y en los negocios. Más que una jornada de charlas, se trata de una experiencia inmersiva orientada a despertar el potencial interno de cada asistente y dotarlo de estrategias claras, prácticas y replicables en sus contextos personales y profesionales, así lo explicó Beto Boutet, creador de “No es vender, es influir”.

Entre los ponentes confirmados está Joseph McClendon III, mano derecha de Tony Robbins por más de tres décadas. Reconocido por su energía electrizante y su enfoque en neurociencia aplicada al desarrollo humano, McClendon ha trabajado con millones de personas alrededor del mundo, incluyendo atletas de alto rendimiento, artistas, empresarios y líderes globales. Su intervención estará centrada en estrategias para lograr resultados inmediatos, superando bloqueos mentales, fortaleciendo la dirección y definiendo objetivos claros.

Acompañando esta visión de crecimiento está la inspiradora historia de Maggie Cook, emprendedora mexicana que superó una infancia en un orfanato, situaciones de abuso y la falta de recursos, hasta convertirse en una empresaria reconocida. Tras quedar sin hogar en Estados Unidos, creó una salsa de pico de gallo que vendió puerta a puerta hasta lograr que Whole Foods la incluyera como proveedora. Años después, vendió su empresa a Campbell’s por más de 230 millones de dólares. Su ponencia es una lección de perseverancia, resiliencia y mentalidad enfocada en soluciones.

La jornada también contará con la presencia del mítico boxeador panameño Roberto Durán, ícono nacional y mundial, quien compartirá sus reflexiones sobre la disciplina, el sacrificio, la gloria y las decisiones que marcaron su vida dentro y fuera del ring. Durán hablará sobre cómo enfrentó sus derrotas y qué habría hecho diferente, haciendo un paralelismo con el mundo de las ventas y los negocios, donde la rapidez, la estrategia y la confianza son claves para obtener resultados.

Otro de los esperados expositores es Daniel Habif, conferencista internacional de gran arrastre en el mundo hispanoparlante. Con su estilo apasionado y reflexivo, Habif se enfocará en el despertar del “gigante interno”, ese impulso que muchas veces permanece dormido por la rutina, el miedo o la falta de propósito. Su mensaje, cargado de energía emocional, apunta a mover corazones, transformar mentalidades y motivar a la acción.

Durante la actividad se abordarán temáticas clave para el crecimiento empresarial y personal: liderazgo, mercadeo, manejo efectivo de ventas, estrategias digitales, neurociencia aplicada, gestión del dinero y mentalidad de abundancia. Todo esto acompañado de herramientas técnicas específicas como el manejo de leads, cierre de ventas y comunicación efectiva con clientes.

Uno de los aspectos diferenciales del congreso es su énfasis en el networking. Con una audiencia proyectada de más de 2.000 personas, se espera que el encuentro propicie conexiones de valor entre empresarios, emprendedores, vendedores, coachs, estudiantes y líderes de diferentes industrias. La agenda incluye espacios exclusivos de interacción para las categorías Platinum y Diamante, con almuerzo tipo bufé y acceso prioritario a los ponentes.

Las entradas están disponibles en cuatro categorías: Diamante (USD 997 + impuestos), Platinum (USD 747 + impuestos), Gold (USD 497 + impuestos) y Silver (USD 267.30). Cada una ofrece distintos beneficios, desde acceso VIP hasta lunch box y ubicación por orden de llegada. El evento se iniciará a las 7:00 a. m. con el proceso de registro y concluirá alrededor de las 5:30 p. m., en una jornada cargada de aprendizaje, energía positiva y práctica profesional.

“Las empresas no fracasan por falta de planes, sino porque no venden lo suficiente. El 80 % de los vendedores apenas coloca el 20 % de los productos, mientras que el 20 % más capacitado logra el 80 %. Eso solo se logra con formación, estrategia y disciplina”, comentó Boutet.

Esta quinta edición se consolida como una plataforma de transformación y acción, donde el protagonista es cada asistente dispuesto a elevar su nivel personal y profesional. Porque el éxito, aseguran los organizadores, se construye con entrenamiento, mentalidad y comunidad.

Para más información, inscripciones y detalles, los interesados pueden visitar las redes sociales oficiales o contactar a los organizadores a través de los canales digitales habilitados. El 21 de agosto es una cita ineludible con el liderazgo, la inspiración y la acción en Panamá.