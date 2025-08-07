Olga Tañón recibirá el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy 2025

La Academia Latina de la Grabación anunció este jueves 7 de agosto que homenajeará a la reconocida cantante puertorriqueña Olga Tañón con el Premio a la Excelencia Musical 2025, que se entregará en noviembre en un evento privado en Las vegas, Estados Unidos.

Este reconocimiento se entrega a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. El Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación es el encargado de votar y escoger a los artistas.

“Basta con escuchar el mega éxito de 1994 ‘Es mentiroso’ para apreciar el swing y la actitud efervescente que la cantante puertorriqueña Olga Tañón le inyectó al merengue, un género que en ese momento estaba limitado mayormente a las voces masculinas y la República Dominicana”, reseña la página web de La Academia, donde se anunció el galardón.

La Academia considera que Tañón es más que una estrella del merengue: “Esta múltiple ganadora del Latin Grammy y el GRAMMY continúa siendo un faro musical dentro del merengue contemporáneo”.

Entre los éxitos más recordados de Olga Tañón se encuentran ”Es Mentiroso”, ”Basta Ya”, ”Como Olvidar”, y ”Muchacho Malo”.