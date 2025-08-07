Olga Tañón recibirá el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy 2025

Este reconocimiento se entrega a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. El Consejo Directivo de <b>La Academia Latina de la Grabación</b> es el encargado de votar y escoger a los artistas. 'Basta con escuchar el mega éxito de 1994 <b>‘Es mentiroso’ </b>para apreciar el swing y la actitud efervescente que la cantante puertorriqueña <b>Olga Tañón </b>le inyectó al merengue, un género que en ese momento estaba limitado mayormente a las voces masculinas y la República Dominicana', reseña la página web de La Academia, donde se anunció el galardón. La Academia considera que Tañón es más que una estrella del merengue: <b>'Esta múltiple ganadora del Latin Grammy y el GRAMMY continúa siendo un faro musical dentro del merengue contemporáneo'</b>.Entre los éxitos más recordados de Olga Tañón se encuentran <i>'</i><i><b>Es Mentiroso'</b></i><b>, </b><i><b>'Basta Ya'</b></i><b>, </b><i><b>'Como Olvidar'</b></i><b>, y </b><i><b>'Muchacho Malo'</b></i><b>.</b>