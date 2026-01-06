Fracasó intento de reactivar proyectos anticorrupción en el pleno legislativo

El inicio de las sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional, el pasado 5 de enero de 2026, estuvo marcado por un tenso pulso político que dejó en evidencia las profundas divisiones en torno a la agenda anticorrupción. En su primera jornada del año, el pleno legislativo rechazó un intento por reactivar los proyectos de ley 291 y 292, dos iniciativas orientadas a reforzar la lucha contra la corrupción que ya habían sido descartadas previamente en la Comisión de Gobierno. La maniobra buscaba devolver los proyectos al debate del pleno, bajo el argumento de que temas de alto interés nacional no deberían quedar enterrados en una instancia de comisión. Sin embargo, la propuesta no logró reunir los votos necesarios para modificar el orden del día, frustrando así cualquier posibilidad inmediata de discusión.

El intento de rescate fue encabezado por el diputado José Pérez Barboni, quien contó con el respaldo de sus colegas Roberto Zúñiga, Jorge González, Grace Hernández y Ernesto Cedeño. El grupo presentó una resolución de revocatoria de dictamen con la intención de que las iniciativas, originalmente impulsadas por el Procurador General de la Nación, fueran sometidas a la consideración de los 71 diputados del pleno. Durante su intervención, Barboni defendió la necesidad de abrir el debate y cuestionó que decisiones de alto impacto institucional queden en manos de una minoría legislativa. A su juicio, el país demanda señales claras de transparencia y voluntad política frente a la corrupción, y cerrar la discusión en comisión envía un mensaje contrario a las expectativas ciudadanas. “No podemos simplemente matar estos proyectos en comisiones cuando son tan referentes para el país y la ciudadanía allá afuera espera que los discutamos”, sostuvo el diputado, al insistir en que el pleno debía asumir la responsabilidad política de aprobar o rechazar las propuestas a través de un debate abierto.