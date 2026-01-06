Fracasó intento de reactivar proyectos anticorrupción en el pleno legislativo

El intento de rescate fue encabezado po<b>r el diputado <a href="/tag/-/meta/jose-perez-barboni">José Pérez Barboni,</a></b> quien contó con el respaldo de sus colegas R<b>oberto Zúñiga, Jorge González, Grace Hernández y Ernesto Cedeño</b>.El grupo presentó una resolución de revocatoria de dictamen con la intención de que las iniciativas, originalmente impulsadas por el Procurador General de la Nación, fueran sometidas a la consideración de los 71 diputados del pleno.Durante su intervención, Barboni defendió la necesidad de abrir el debate y cuestionó que decisiones de alto impacto institucional queden en manos de una minoría legislativa. A su juicio, el país demanda señales claras de transparencia y voluntad política frente a la corrupción, y cerrar la discusión en comisión envía un mensaje contrario a las expectativas ciudadanas.'No podemos simplemente matar estos proyectos en comisiones cuando son tan referentes para el país y la ciudadanía allá afuera espera que los discutamos', sostuvo el diputado, al insistir en que el pleno debía asumir la responsabilidad política de aprobar o rechazar las propuestas a través de un debate abierto.