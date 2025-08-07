Tren Panamá–David: Revelan detalles del tramo hasta Divisa

El proyecto del <a href="/tag/-/meta/ferrocarril-de-chiriqui">ferrocarril Panamá–David </a>sigue avanzando, y su primera etapa de desarrollo comprenderá el tramo entre <b>Albrook y Divisa</b>, anunció el secretario del Ferrocarril, <b>Henry Faarup</b>, durante un conversatorio con miembros de la <b>Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA)</b>.Durante su intervención, Faarup explicó que este primer tramo de aproximadamente <b>205 kilómetros</b> arrancará desde Albrook y cruzará hacia el oeste del país a través del <b>quinto puente sobre el Canal de Panamá</b>, con un total de <b>8 de las 14 estaciones</b> contempladas. La estación de <b>Divisa</b> se convertirá en un nodo clave, al fungir como <b>centro logístico y agroindustrial de carga</b>.Asimismo, indicó que el <b>ramal hacia Panamá Pacífico</b> se dejará para una segunda fase mediante una vía de acercamiento, decisión que representa un <b>ahorro estimado de $700 millones</b> en la inversión total del megaproyecto, que recorrerá <b>486 kilómetros hasta la frontera con Costa Rica</b>.<i>'La construcción del ferrocarril va a incrementar el estándar de vida de todos los panameños y genera confianza en la empresa privada, a pesar de que el modelo económico y estructural está en constante revisión'</i>, puntualizó Faarup.El secretario también destacó el impacto <b>comunitario</b> y <b>económico</b> del proyecto, al señalar que las estaciones del tren se convertirán en puntos de desarrollo urbano, comercial y social en cada una de las provincias por donde pase.A la jornada asistieron profesionales del sector privado y público, incluyendo representantes de la <b>Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá</b>, así como <b>sociólogos</b>, quienes abordaron las dimensiones <b>económicas</b>, <b>laborales</b> y <b>territoriales</b> de esta obra, considerada una <b>deuda histórica con el país</b>.El proyecto continúa en su fase de planificación técnica, mientras se afinan detalles sobre el modelo de financiamiento, cronograma de ejecución y mecanismos de integración regional. La obra, de carácter estratégico, se plantea como <b>un corredor logístico clave</b> para el desarrollo del país y la conexión interprovincial.