IMA aclara que no ha comprado leche fresca a productores nacionales

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) aclaró que no ha realizado compras de leche fresca a productores nacionales, luego de que surgieran dudas sobre su rol en la reciente situación del sector lácteo.

La entidad explicó que, ante un desequilibrio en el mercado que dejó sin colocar 25 mil litros de leche, implementó un plan extraordinario para adquirir queso procesado, no leche fresca. Este producto fue vendido por los productores a empresas privadas y posteriormente adquirido por industrias transformadoras para absorber el excedente y dinamizar la cadena de valor.

El queso fue comercializado a través de agroferias y tiendas del IMA, permitiendo mitigar el impacto económico sobre los productores y garantizar precios justos a los consumidores. La institución aseguró que el producto cumplió con todas las normas de salud e inocuidad.

Finalmente, el IMA reafirmó su compromiso con la transparencia, eficiencia y coordinación con todos los actores del sector agroalimentario, en beneficio del pueblo y el fortalecimiento del sector.