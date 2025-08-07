IMA aclara que no ha comprado leche fresca a productores nacionales

El <a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a> aclaró que no ha realizado compras de leche fresca a productores nacionales, luego de que surgieran dudas sobre su rol en la reciente situación del sector lácteo.La entidad explicó que, ante un desequilibrio en el mercado que dejó sin colocar <b>25 mil litros de leche</b>, implementó <b>un plan extraordinario para adquirir queso procesado, no leche fresca</b>. Este producto fue vendido por los productores a empresas privadas y posteriormente adquirido por industrias transformadoras para absorber el excedente y dinamizar la cadena de valor.El queso fue comercializado a través de<a href="/tag/-/meta/agroferias-del-ima"> agroferias</a> y tiendas del IMA, permitiendo mitigar el impacto económico sobre los productores y garantizar precios justos a los consumidores. La institución aseguró que el producto cumplió con todas las normas de salud e inocuidad.Finalmente, el IMA reafirmó su compromiso con la transparencia, eficiencia y coordinación con todos los actores del sector agroalimentario, en beneficio del pueblo y el fortalecimiento del sector.