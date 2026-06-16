Panamá ante 5G: el reto de construir una regulación de ciberseguridad para infraestructuras críticas

Cuando se habla de la llegada de la tecnología 5G a Panamá, la conversación suele centrarse en las ventajas que traerá para los usuarios: conexiones más rápidas, menor latencia, ciudades inteligentes, vehículos conectados y una nueva generación de servicios digitales. Sin embargo, detrás de las promesas de innovación existe un debate mucho menos visible, pero posiblemente más importante: ¿está el país preparado para proteger la infraestructura digital que sostendrá esta nueva etapa tecnológica? La pregunta cobra relevancia en un momento en que Panamá acelera su transformación digital y se prepara para desplegar redes capaces de conectar millones de dispositivos de forma simultánea. Lo que está en juego ya no es únicamente la calidad de la conexión a internet. La verdadera discusión gira en torno a la capacidad del Estado, las empresas y los operadores para garantizar que los sistemas críticos del país puedan resistir ataques cibernéticos cada vez más sofisticados. En la actualidad, la conectividad forma parte de prácticamente todas las actividades económicas y sociales. Un incidente de ciberseguridad ya no afecta únicamente a una empresa o a un grupo reducido de usuarios. Dependiendo de su alcance, puede impactar puertos, aeropuertos, hospitales, entidades financieras, redes eléctricas o sistemas logísticos completos. En un país como Panamá, cuya economía depende en gran medida de la conectividad global y de la confianza internacional, esta realidad adquiere una dimensión estratégica.

Panamá y el desafío de proteger una infraestructura estratégica

La posición geográfica del país le ha permitido convertirse en uno de los principales centros logísticos y de servicios del hemisferio. El Canal de Panamá, los puertos marítimos, los centros financieros, los cables submarinos de telecomunicaciones y las plataformas de comercio internacional forman parte de una infraestructura compleja que opera cada vez más mediante sistemas digitales interconectados. Esa misma condición convierte a Panamá en un objetivo potencial para actores maliciosos que buscan vulnerar sistemas informáticos con fines económicos, políticos o de espionaje. La digitalización ha ampliado las oportunidades de desarrollo, pero también ha incrementado los riesgos. En los últimos años, las autoridades panameñas han dado pasos importantes para fortalecer la protección de los sistemas tecnológicos. Se han creado mecanismos de coordinación institucional y se han impulsado iniciativas orientadas a identificar tecnologías críticas para el país.

La asignatura pendiente: una regulación integral de ciberseguridad

Sin embargo, diversos especialistas coinciden en que aún existe una asignatura pendiente: la construcción de un marco regulatorio integral que establezca reglas claras para la protección de infraestructuras críticas y redes de nueva generación. Actualmente existen normas dispersas y regulaciones sectoriales que abordan aspectos específicos de la ciberseguridad. No obstante, el país todavía no cuenta con una legislación que articule de manera uniforme estándares mínimos de protección, responsabilidades institucionales, mecanismos de supervisión y protocolos de respuesta para todos los operadores de servicios esenciales. Esta situación adquiere especial importancia ante la próxima expansión del 5G. A diferencia de generaciones anteriores de telecomunicaciones, esta tecnología no se limita a mejorar la velocidad de navegación en teléfonos móviles. Su verdadero potencial radica en la capacidad de conectar industrias completas, automatizar procesos y permitir el funcionamiento de sistemas críticos en tiempo real. Las redes 5G están llamadas a desempeñar un papel central en sectores como el transporte inteligente, la telemedicina, la gestión energética, la logística avanzada, la manufactura automatizada y los servicios financieros digitales. Cuanto mayor sea la dependencia de estas redes, mayores serán también las consecuencias de una posible interrupción o vulneración. Por esta razón, la discusión internacional sobre ciberseguridad ha evolucionado significativamente durante los últimos años. Los gobiernos ya no analizan únicamente las características técnicas de los equipos de telecomunicaciones. También examinan aspectos relacionados con la gobernanza, la transparencia corporativa, la jurisdicción legal de los proveedores y los mecanismos de supervisión a los que están sometidos.

¿Qué están haciendo Europa, Estados Unidos y Costa Rica?

La experiencia internacional ofrece ejemplos valiosos para comprender esta tendencia. La Unión Europea ha construido uno de los marcos regulatorios más completos en materia de ciberseguridad. La Directiva NIS2 amplía las obligaciones de protección a sectores considerados esenciales para el funcionamiento de las sociedades modernas. Energía, transporte, salud, servicios financieros e infraestructura digital forman parte de las áreas sujetas a requisitos específicos de gestión de riesgos y reporte de incidentes. Paralelamente, el denominado “5G Security Toolbox” establece una serie de recomendaciones para reducir vulnerabilidades en las redes de telecomunicaciones. Entre otras medidas, promueve la evaluación de proveedores, la diversificación tecnológica y la posibilidad de restringir la participación de actores considerados de alto riesgo en componentes sensibles de la infraestructura. Estados Unidos ha seguido una estrategia distinta, aunque con objetivos similares. A través de la Secure and Trusted Communications Networks Act, las autoridades han buscado fortalecer la seguridad de la cadena de suministro tecnológica. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) mantiene una lista de proveedores considerados riesgosos para la seguridad nacional y ha impulsado programas destinados a sustituir equipamiento vulnerable presente en redes existentes. Más cerca de Panamá, Costa Rica se ha convertido en uno de los referentes regionales en esta materia. El país aprobó un reglamento específico de ciberseguridad para redes 5G que establece requisitos técnicos, criterios de confiabilidad para proveedores y obligaciones destinadas a proteger tanto la privacidad de los usuarios como la resiliencia de los servicios esenciales. Aunque estos modelos responden a contextos políticos y económicos distintos, todos comparten una visión común: las telecomunicaciones son parte de la infraestructura crítica de un país y, por tanto, requieren niveles de protección equivalentes a los de otros sectores estratégicos.

Construir confianza digital para la era del 5G