Panamá Pacífico sigue creciendo

Son veintiún años desde que con la Ley 41 de 20 de julio de 2004 se crea el Área Económica Especial de Panamá Pacífico, cuyo principal objetivo es la atracción de inversiones directas extranjeras y la generación de empleos en Panamá, en un centro de competitividad ubicado en una zona estratégica que favorece la logística y el desarrollo tecnológico.

“Actualmente tenemos 410 empresas activas, 10,000 puestos de empleo fijos, 50 comercios, ocho centros educativos y el aeropuerto que es propiedad de la agencia que está operado por Tocumen, S. A., que mueve 400,000 pasajeros al año”, detalla el arquitecto Javier Suárez Pinzón, administrador de la Agencia Panamá Pacífico, entidad autónoma del Gobierno de Panamá encargada del área.

Este es un proyecto de suma importancia para el Estado panameño que ha aportado unos B/.700M a la economía nacional. Estos ingresos son el reflejo del éxito de su modelo de administración, en el cual un desarrollador maestro contratado asume los montos de inversión. “Esto es lo que permite que llevemos un ritmo de desarrollo del área mucho más avanzado”, asegura Suárez.

Otra ventaja de la agencia es que recauda sus propios ingresos y, tanto en el año 2024 como en el 2025, sus recaudaciones han estado por encima de lo proyectado. “Eso, lo que nos permite es demostrar que somos la entidad responsable y correcta para el manejo de todo lo que sucede aquí adentro en el área económica especial de Panamá Pacífico”, dice convencido el administrador.

Suárez se ha enfocado en este último año a impulsar el trabajo conjunto con London & Regional Panamá, S. A. “Encontramos una agencia que estaba bastante desenfocada de sus funciones, que es trabajar de la mano del desarrollador maestro, porque dos ruedas moviéndose al mismo tiempo impulsan más que solamente una, y eso era lo que venía pasando”, explica. “Es lo que hemos hecho y hemos tenido gran logro en ese aspecto”.

El área de la zona especial cuenta con 2,005 hectáreas, (equivalentes al 49% de la superficie del corregimiento de Veracruz y 5% de la del distrito de Arraiján). De esas 2,005 hectáreas, al desarrollador maestro se le ha asignado 1,400. Y de esas 1,400, se ha desarrollado a la fecha entre el 30 y 35%.

“Tenemos la capacidad todavía para incrementar las bodegas que en estos momentos están al 100% de ocupación, las oficinas están al 85% de ocupación y con respecto a las viviendas, se han entregado unas 2,500 y por nuestro contrato tenemos capacidad para albergar hasta 20,000 viviendas, o sea que todavía nos queda mucho por crecer”, sostiene.

El contrato del desarrollador maestro es por 40 años, pero este plazo es prorrogable por una fecha similar. “Lo bueno es que las dos caras, el Estado y la empresa privada van a ser las mismas siempre y estamos aquí. Eso le da mucha garantía, tanto a los residentes como a las empresas, porque al final del día siempre van a tener contacto con nosotros dos y nosotros dos siempre vamos a estar aquí para brindarles los servicios y todo lo que necesiten”, afirma.

Despierta el interés

El área de logística es la que más interés despierta en los inversionistas. “Se está construyendo para poder ir a la par de la demanda”, informa Suárez. PCC, el área de bodegas tiene una ocupación actual del 100%.

También se desarrolla el área central del proyecto o ‘downtown’. “Es lo que nos va a permitir que Panamá Pacífico sea también un lugar de destino. La gran ventaja de esta área es que está abierta. No es un área cerrada, entonces nosotros tenemos que incentivar a que más gente entre aquí al área”, establece el administrador. Diariamente al área entra y sale un promedio de 25,000 vehículos. El área de ‘downtown’ va a tener un uso mixto y la intención es que le dé vida al proyecto.

La franja norte, que ha sido impactada con proyectos de infraestructura como la ampliación de la avenida Roberto Chiari y una estación del metro de la Línea 3, es probablemente la que más interés ha despertado. “Esa área ya ha adquirido un valor importante y está lista para ser desarrollada”.

Planes de expansión

Además de las 1,400 hectáreas que están en proceso de desarrollo, ya se planifica una expansión que considera las 95 hectáreas que, debido al modelo de gobernanza público-privada del proyecto, son propiedad del desarrollador maestro y que están conectadas al área de Panamá Pacífico.

“Es nuestra intención considerar esto como una etapa de futura ampliación que requerirá de un proceso largo, pero que será beneficioso porque vamos a tener aún más espacio para desarrollar empresas y 20 hectáreas de estos terrenos tiene acceso al mar, en el área de Palo Seco”, comenta Suárez.

El tipo de proyecto que se llevará a cabo en el área dependerá de lo que establezca la ACP y el Estado. “Nosotros nos adaptaríamos, tenemos un plan maestro robusto desde el inicio, pero que también es flexible para poder abarcar todas estas novedades que traen los cambios del mercado a lo largo de los años”.

Retos inmediatos

Para el arquitecto, uno de los mayores retos que tiene el proyecto, tanto, que lo considera un reto de Estado, son las mejoras a la infraestructura. “Es responsabilidad nuestra en base al contrato que tenemos con el desarrollador maestro. Actualmente tenemos una deuda de proyecto de infraestructura de más de 10 años, cuya suma va por encima de los 50 millones de dólares”, informa.

Esto incluye carreteras, mejoras al sistema de agua potable, mejoras al sistema de aguas servidas; proyectos que benefician a todas las empresas establecidas. “La misión de esta área es la atracción de inversión extranjera directa y las generaciones de empleo. Entonces, necesitamos esa infraestructura para que las empresas se establezcan aquí”, reconoce.

El otro reto que Suárez considera una prioridad es el desarrollo del Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico que está bajo la administración de Tocumen, S. A. “La agencia considera y se lo hemos mencionado al presidente de la República y a todos los ministros presentes en el gabinete logístico que da para mucho más. Estamos buscando un modelo de dos puertas de entrada al país y esta es una puerta que no se está utilizando”.

De acuerdo con el administrador, se desaprovecha tanto el tema de carga como el del turismo, ya que la terminal aérea tendría la capacidad para manejar hasta 2 millones de personas anualmente, cinco veces lo que está recibiendo actualmente. “Como los dueños del terreno también estamos interesados en hacer un plan maestro de desarrollo porque al final del día toda esta área está aquí ubicada porque la pista estaba aquí, como parte de una base militar; es nuestro mayor activo en el área y consideramos que bajo nuestras manos podemos desarrollarlo de manera organizada y con una visión de Estado”, concluye.