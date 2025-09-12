Stephen M.R. Covey: liderar con confianza para inspirar en tiempos de cambio

Aunque a menudo se piensa que la confianza es un concepto etéreo, Covey insiste en que es medible y tiene retorno de inversión. 'Así como medimos el compromiso de los empleados, podemos medir el nivel de confianza con encuestas anónimas y marcos comunes de referencia', explicó.Los beneficios son tangibles:Las empresas con alta confianza son más innovadoras y colaborativas.Retienen y atraen mejor al talento.Reducen costos, aumentan la velocidad y generan mayor lealtad de los clientes.Citó un estudio del neurocientífico Paul Zak, publicado en Harvard Business Review, que demostró que las culturas de alta confianza son 106% más energizadas, 76% más comprometidas, tienen 74% menos estrés y 40% menos agotamiento.'En última instancia, la confianza no solo es buena para los negocios, también lo es para las personas. Genera energía, bienestar y alegría', recalcó Covey.