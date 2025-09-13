  1. Inicio
Daniel Noboa traslada temporalmente sede del Ejecutivo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (c),
Agencia EFE
  • 13/09/2025 18:16

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, trasladó temporalmente la sede del Ejecutivo a la ciudad de Latacunga, en la provincia andina de Cotopaxi, para tener un mayor acercamiento con la ciudadanía, anunció la Presidencia este sábado, mientras aumenta el descontento de organizaciones sociales y gremios del transporte por la eliminación del subsidio al diésel.

La decisión refleja “el compromiso del Gobierno de estar donde se requiere autoridad, gobernabilidad y diálogo directo con la ciudadanía”, informó la Presidencia en un comunicado.

En el decreto ejecutivo suscrito por Noboa se dispone a la vicepresidenta, María José Pinto, que ejerza temporalmente sus actividades desde la ciudad de Otavalo, en la provincia andina de Imbabura.

El texto del decreto se destaca que las facultades de desconcentración y organización de la función Ejecutiva “implica no solo una estructuración funcional sino también una proximidad física del Gobierno con la ciudadanía en todo el territorio nacional, para lograr una gestión pública inclusiva y cercana a las realidades y necesidades de la población”.

Por ello -apunta- es imperativo que las instituciones que conforman la función Ejecutiva puedan ejercer sus funciones desde cualquier parte del territorio nacional, “considerando además que esta medida no afecta el equilibrio y separación de los poderes, ni se modifica la capital del país”.
