Daniel Noboa traslada temporalmente sede del Ejecutivo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, trasladó temporalmente la sede del Ejecutivo a la ciudad de Latacunga, en la provincia andina de Cotopaxi, para tener un mayor acercamiento con la ciudadanía, anunció la Presidencia este sábado, mientras aumenta el descontento de organizaciones sociales y gremios del transporte por la eliminación del subsidio al diésel.

La decisión refleja “el compromiso del Gobierno de estar donde se requiere autoridad, gobernabilidad y diálogo directo con la ciudadanía”, informó la Presidencia en un comunicado.

En el decreto ejecutivo suscrito por Noboa se dispone a la vicepresidenta, María José Pinto, que ejerza temporalmente sus actividades desde la ciudad de Otavalo, en la provincia andina de Imbabura.