WISS Latam Panamá 2026 abordará el liderazgo femenino, la inteligencia artificial y la sostenibilidad

Panamá será nuevamente escenario del WISS Latam Panamá 2026, plataforma empresarial que por tercer año consecutivo reunirá a líderes, empresarios, expertos y representantes de distintos países para debatir sobre liderazgo femenino, equidad, innovación y sostenibilidad.
El encuentro se desarrollará los próximos 26 y 27 de agosto en el hotel Sheraton Grand Panamá y prevé congregar a más de 1.000 asistentes, 120 invitados internacionales, más de 40 panelistas y representantes de más de 12 países.
Organizado por la Cámara de Comercio del Pacífico, el evento busca consolidarse como un espacio regional para conectar a líderes empresariales, generar alianzas y promover nuevas oportunidades de negocios.
“Hace tres años comenzamos a construir en Panamá un espacio para reunir voces, ideas y liderazgos capaces de transformar nuestra región. Hoy, ver cómo este encuentro ha crecido, ha cruzado fronteras y convoca a líderes de tantos países nos confirma que América Latina necesita más escenarios para conectarse, reconocerse y construir en conjunto”, afirmó Diana María Olaya, presidenta de WISS Latam Panamá 2026.
La agenda comenzará el miércoles 26 de agosto con una velada empresarial dirigida a CEOs, directivos, líderes empresariales e invitados especiales.
Durante el cóctel de networking para CEOs y directivos, los participantes tendrán la oportunidad de establecer contactos y generar nuevas conexiones entre representantes de distintos sectores y mercados.
Uno de los momentos centrales será el Fireside Chat ‘Liderazgo con Propósito: Innovación, Diversidad y Futuro en LATAM’, protagonizado por el empresario panameño Stanley Motta, quien conversará con Diana María Olaya.
La jornada concluirá con los WISS Latam Panamá Awards 2026, ceremonia en la que se reconocerá a líderes y empresarios que han generado impacto positivo desde diferentes sectores y han contribuido a la transformación de la región.
El jueves 27 de agosto se desarrollará el foro empresarial, con una agenda académica que incluirá conferencias y siete paneles de discusión.
La apertura estará a cargo de Diana María Olaya y contará con la participación de Bouchra Boudchiche, embajadora del Reino de Marruecos en Panamá, y Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).
Los debates estarán organizados en cuatro ejes: Innovación y Sostenibilidad; Integración Regional y Alianzas para el Futuro; Equidad e Inclusión en la Transformación Empresarial; e Inteligencia Artificial y Tecnología.
La tercera edición de WISS Latam Panamá contará con más de 40 panelistas nacionales e internacionales procedentes de los ámbitos empresarial, institucional, tecnológico y de la sostenibilidad.
Entre los participantes figuran Bibiana Aído, representante de ONU Mujeres en Panamá; Maruquel Murgas de González, superintendente del Mercado de Valores de Panamá; Rosilena Lindo Riggs, especialista en energía, cambio climático y ambiente; Martha González, gerente general de la Bolsa de Valores de Guayaquil; Melanie Cooper, gerente general de Opella SOCOPAC para Cono Sur, Centroamérica y Región Andina; Miguel Bolinaga, presidente de AES Panamá; Ana Irene Delgado, embajadora y representante permanente de Panamá ante la OEA; y Moisés Cohen, especialista en inteligencia artificial y tecnología.
La programación también incluirá una participación musical de Ricardo y Alberto Gaitán, Los Gaitanes, quienes presentarán el keynote musical ‘El Ritmo del Éxito: De Panamá para el Mundo’.
Uno de los elementos distintivos de esta edición será la participación del Reino de Marruecos como País Invitado de Honor, con el objetivo de fortalecer los vínculos de cooperación entre América Latina y África.
La presencia de la embajadora Bouchra Boudchiche servirá como parte de la agenda orientada a generar puentes de diálogo, colaboración y nuevas oportunidades entre ambas regiones.
El evento también contará con delegaciones empresariales, institucionales y gubernamentales de países como Colombia, Perú, Ecuador, Chile y España, entre otros mercados.
WISS Latam Panamá 2026 cuenta además con el respaldo de empresas e instituciones como Coca-Cola FEMSA, Banco Interamericano de Desarrollo, INCAE, Oro Moreno, RI Group, Capital Robots, Varela Hermanos y Publimóvil, así como de aliados como ONU Mujeres, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Canal de Empresarias, Sumarse y la CCIAP.
Con dos jornadas dedicadas al networking, el conocimiento y el intercambio empresarial, WISS Latam Panamá 2026 busca posicionar a Panamá como un punto de conexión regional para quienes lideran procesos de transformación en materia de innovación, sostenibilidad, tecnología, inteligencia artificial, diversidad y negocios.
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