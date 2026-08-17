WISS Latam Panamá 2026 abordará el liderazgo femenino, la inteligencia artificial y la sostenibilidad

Panamá será nuevamente escenario del WISS Latam Panamá 2026, plataforma empresarial que por tercer año consecutivo reunirá a líderes, empresarios, expertos y representantes de distintos países para debatir sobre liderazgo femenino, equidad, innovación y sostenibilidad.

El encuentro se desarrollará los próximos 26 y 27 de agosto en el hotel Sheraton Grand Panamá y prevé congregar a más de 1.000 asistentes, 120 invitados internacionales, más de 40 panelistas y representantes de más de 12 países.

Organizado por la Cámara de Comercio del Pacífico, el evento busca consolidarse como un espacio regional para conectar a líderes empresariales, generar alianzas y promover nuevas oportunidades de negocios.

“Hace tres años comenzamos a construir en Panamá un espacio para reunir voces, ideas y liderazgos capaces de transformar nuestra región. Hoy, ver cómo este encuentro ha crecido, ha cruzado fronteras y convoca a líderes de tantos países nos confirma que América Latina necesita más escenarios para conectarse, reconocerse y construir en conjunto”, afirmó Diana María Olaya, presidenta de WISS Latam Panamá 2026.

La agenda comenzará el miércoles 26 de agosto con una velada empresarial dirigida a CEOs, directivos, líderes empresariales e invitados especiales.

Durante el cóctel de networking para CEOs y directivos, los participantes tendrán la oportunidad de establecer contactos y generar nuevas conexiones entre representantes de distintos sectores y mercados.

Uno de los momentos centrales será el Fireside Chat ‘Liderazgo con Propósito: Innovación, Diversidad y Futuro en LATAM’, protagonizado por el empresario panameño Stanley Motta, quien conversará con Diana María Olaya.

La jornada concluirá con los WISS Latam Panamá Awards 2026, ceremonia en la que se reconocerá a líderes y empresarios que han generado impacto positivo desde diferentes sectores y han contribuido a la transformación de la región.

El jueves 27 de agosto se desarrollará el foro empresarial, con una agenda académica que incluirá conferencias y siete paneles de discusión.

La apertura estará a cargo de Diana María Olaya y contará con la participación de Bouchra Boudchiche, embajadora del Reino de Marruecos en Panamá, y Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

Los debates estarán organizados en cuatro ejes: Innovación y Sostenibilidad; Integración Regional y Alianzas para el Futuro; Equidad e Inclusión en la Transformación Empresarial; e Inteligencia Artificial y Tecnología.