WorldWide Medical destaca el desempeño de sus aliados estratégicos en su gala anual de premiación

En el marco de la gala se entregaron los WorldWide Awards 2026, galardones que reconocen a los corredores con mejor desempeño en los ramos de Salud Internacional y Vida, así como a aquellos profesionales que han demostrado resultados sobresalientes a lo largo del año.En la categoría de Salud Internacional fueron reconocidos: Uniseguros, Seguros Triple A, S.A., MMA Seguros, Kam y Asociados, Somos Asesores de Seguros, Marsh, WTW, Panamericana de Seguros, Panama Best Insurance y MMG Insurance.En el ramo de Vida, los galardones fueron para: Kam y Asociados, Consultoría y Asesoría de Seguros, Ureña y Ureña, Douglas Gómez, Seguros Triple A, Marsh, Uniseguros, S&amp;D Insurance Services, Risk Management Seguros y Nova Insurance Brokers.Asimismo, se entregaron reconocimientos especiales a profesionales y aliados que destacaron por su desempeño durante el año.El premio al Mayor Productor Global de Ventas Nuevas 2025 fue otorgado a Kam y Asociados, S.A., mientras que el reconocimiento Novato del Año Colectivos fue para Consultoría y Asesoría de Seguros.Por su parte, la distinción como Account Manager del Año fue entregada a Noris Díaz, en el ramo de Salud Internacional, y a Stephanie Gómez, en el ramo de Vida.