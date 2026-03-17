WorldWide Medical destaca el desempeño de sus aliados estratégicos en su gala anual de premiación

WorldWide Medical, aseguradora con sede en Panamá y con presencia en distintos mercados de la región, celebró su gala anual de premiación, un encuentro dedicado a reconocer la excelencia, el compromiso y los resultados de los corredores de seguros que han destacado por su desempeño en los ramos de Salud Internacional y Vida.

El evento reunió a aliados comerciales, representantes del sector asegurador e invitados especiales en una velada en la que se reconoció la labor de los corredores que, a través de su asesoría y acompañamiento, contribuyen al desarrollo del negocio y al fortalecimiento del servicio que la compañía brinda a sus asegurados.

Para Betty Cyjon, Gerente General de WorldWide Medical, la relación con los corredores y el compromiso del equipo interno han sido factores clave en el desarrollo y crecimiento de la compañía.

“Este reconocimiento refleja el esfuerzo de muchos profesionales que trabajan cada día para ofrecer soluciones de valor a nuestros clientes. Nuestros corredores, junto con todos los colaboradores de la organización, son parte esencial de los resultados que hoy celebramos”, señaló.

La Gerente General también destacó que la compañía continúa fortaleciendo sus operaciones y desarrollando iniciativas orientadas a seguir elevando la calidad del servicio, así como a acompañar a sus aliados estratégicos en un entorno cada vez más dinámico dentro de la industria aseguradora.