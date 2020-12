COP suspende elecciones por orden del Minsa; Los Atletas Primero piden nueva ronda con democracia

El Comité Olímpico de Panamá (COP) suspendió las elecciones programadas para este sábado, 5 de diciembre, por órdenes del Ministerio de Salud (Minsa).

El presidente del COP, Camilo Amado, informó que las elecciones previstas para hoy se suspendieron porque “el Minsa mediante nota comunicó que, so pena de multa, no se podía realizar dicha asamblea por determinación ministerial”.

En ese sentido, Amado dijo que “el COP en su compromiso con el respeto y cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud, acató de manera inmediata esta notificación por lo que se solicita a los miembros votantes no presentarse a la Asamblea General Electiva”.

El presidente del COP realizó hoy el acto protocolario de apertura de la Asamblea General Electiva a las 8:00 a.m. como se había informado a los miembros votantes del COP.

Esto luego de que el viernes cit´´o a los líderes de las dos nóminas a una reunión en las instalaciones del COP en horas de la tarde para presentarles la propuesta recomendada por el COI.

Esta reunión se realizó en la sede del COP con la presencia del presidente Amado y de tres miembros de cada una de las nóminas: “Sueño Olímpico Panamá”, liderada por la Damaris Young y “Los Atletas Primero”, liderada por Saúl Saucedo.

“La propuesta inicial, conforme recomendada por el COI no fue aprobada por la nómina ‘Los Atletas Primero’ sin embargo, luego de más de tres horas de conversaciones entre las partes, conforme acuerdo previo de los representantes de las nóminas, se convocó a una Asamblea Universal, que tenía como punto principal, llegar a un consenso general que permitiera que la nómina ‘Los Atletas Primero’ pudiera ser elegible en la elección, a pesar de que ésta había sido declarada como “No Elegible’ por parte de la Comisión Electoral Independiente, señala el COP en un su comunicado.

La asamblea se realizó a través de la plataforma virtual Zoom. Durante el desarrollo de la misma los representantes de la nómina "Los Atletas Primero" decidieron no aprobar que su nómina pudiera ser elegible, manteniéndose por tanto en firme la convocatoria para el actual proceso electivo del día de hoy, 5 de diciembre.

El COP informó que las próximas horas se notificará el proceder del proceso luego de realizar las consultas correspondientes a la Comisión Electoral Independiente y el Comité Olímpico Internacional.

Sin embargo, en otro comunicado, la nómina Los Atletas Primero llamó a una nueva elección con democracia y bajo el marco de la legalidad establecida en el estatuto.

“Queremos dejar claro al país que nuestra postura es: realizar las elecciones con un padrón en el marco de la legalidad y con las nóminas que en derecho puedan participar para garantizar la democracia”, destacó la nómina en un comunicado.

Precisó que durante el transcurso de esta semana 14, Organizaciones Deportivas en basa al Estatuto del COP solicitaron una Asamblea General Extraordinaria para tratar las interpretaciones de la Comisión Electoral Independiente, las cuales algunos miembros denunciaron como “violatorias” al estatuto del COP y en franco “desconocimiento” y “violación” a la ley panameña, pero esto no fue aceptado.

Subrayó que ayer, con el mismo objetivo de transparencia, se aceptó ir a una reunión entre las partes para buscar un consenso, pero ante más advertencias de ilegalidad, decidimos no continuar, para no incrementar los vicios, ya existentes, en este proceso.

Cuestionó “que las asambleas por medio electrónico (virtual) no son permitidas en el estatuto y el mismo no puede ser violado, ni por una minoría, ni por mayoría de los miembros del COP, por eso no se logró el total de los votos, lo cual respetamos y apoyamos”.

Además, agregó, “se suma aclarar la nota de Pandeportes sobre la legalidad de algunos miembros del padrón. Esto también debe ser explicado con transparencia, pues el COP se rige por la Carta Olímpica con un estatuto aprobado por el Ministerio de Gobierno e inscrito en el Registro Público. Hay tiempo para aclararlo”.

La nómina Los Atletas Primero quiere “un padrón justo, una elección democrática con los candidatos que deseen participar y que gane el mejor de acuerdo a sus Estatutos, por la Carta Olímpica y dentro del marco del respeto a las Leyes Panameñas, puntualizó.