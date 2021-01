"¡Asesoría Fatal!" de 'Doña Cecilia Pescao' y Eric A. Pontón, a Eduardo Cerdá de Pandeportes

Las Nota Suelta de Hoy. En la Agenda de Atletismo Mundial, (World Athletic) que preside Sebastian Coe, del Torneo Europahalle, Karserihe, en Alemania, el 29 de enero 2021. Según lo publicado en Prensa Latina, Órgano Oficial de ‘Granma, Cuba, el 12 de enero, 2021, firmada por la periodista, Iris De la Cruz Saborit, “Saltadores buscarán el Oro en Mitín Alemán”. SUMARIO: “La cita está prevista para el 29 de enero 2021, (dentro de 4 días), si la Pandemia lo Permite”. En su Página Web, Atletismo Mundial anunció a los cubanos, Juan Miguel Echevarría, de Salto de Longitud, y Liadgamis Povea, de Salto Triple, asistirán al mitin de Atletismo Bajo Techo de Karlsruhe, en Alemania, primera paragua de la actual campaña. Juan Miguel será una de las principales figuras en tierras teutonas y, con esta participación, sumará su tercera visita a dicha lid, tras alzarse con el primer puesto en 2018 y el segundo en 2019. Su marca personal bajo es de 8.46 metros.

Por su parte, Povea competirá por primera vez en Karlsrube. Su mejor salto en Pista Cubierta es de 14.52 metros, registrado en el mitin de Gallur, en la capital española, en febrero 2020. Además de los eventos mencionados, Karlsruhe acogerá las pruebas de 60 Metros Planos y con Vallas;1,500 y 3,000 Metros Planos, y la Impulsión de Balas Femenina; en tanto los hombres competirán en 60 Mts. con Vallas, en los 400, 800, y 3,000 Mts. Planos, y en Salto con Pértiga. Hasta el momento, la World Athletic solo ha dado a conocer que el griego Miltiadis Tenloglou (campeón europeo), el Español Eusebio Cáceres (titular nacional) y el local Julián Howard intervendrán en Salto de Longitud. La competencia no contará con la presencia de aficionados en las gradas, sino a través de la pantalla en las que ofrecerán mensajes de aliento a sus deportistas favoritos.

Ahora pasando a lo que el Coctel califica de ‘más de lo mismo’, que publica el Diario ‘Metro Libre’, que es como el Vocero de lo que quiere divulgar Camilo Amado Varela Megalómano, Mitómano y Judas del Olímpismo del país, y su Letrada, Damaris (USA$) Young , con fecha 25 de enero 2021, (Redacción) Tituló: “¿ Grupos Deportistas se unirán a Young?. Sumario: “A pesar de ser proclamada Presidenta del COP, Damaris Young se enfrenta a un Grupo de Dirigentes que han señalado públicamente su rechazo a dicha Proclamación, y llama a desconocerla como Jefa Máxima del Comité Olímpico de Panamá. Tras un proceso electoral enturbiado por una serie de irregularidades, que van desde la inhabilitación de la nómina ‘Los Atletas Primeros’, encabezado por el Dr. Saúl Saucedo, denuncias de fraude, manipulaciones, presiones a dirigentes, Young se perfila dirigir este ente.

Grupos como Confedepa y varias federaciones lideradas por políticos han señalado que algunos votantes no estaban Reconocidos por la ley para ejercer el sufragio, pero aún así lo realizaron. Lo cierto, es que todo el proceso electoral empezó con extrañas situaciones. Primero, la inhabilitación de la nómina de Saucedo, después se cambió el sistema de los miembros de la Junta Directiva del COP; se llegó a un acuerdo y se cambiaron a los integrantes de la Comisión Electoral Independiente (CEI), saliendo favorecida Young con 37 votos ante 36 de Saucedo, pero hubo un voto en Blanco. La disputa se CENTRÓ ALLÍ. Según los Estatutos del COP, para ser proclamado en un puesto de elección el aspirante debe obtener el 50% más uno de los votos válidos, REQUISITO que no logró Young, tal como lo señaló la CEI el día de la elección.

Tras semanas de incertidumbre, Amado ANUNCIÓ que remitiría los resultados de la elección al COI, días después, la CEI, (ARTURO BUCKLEY Y LUIS NUÑÉZ MARTÍNEZ), y el COI lo ratificó, Algo que Saucedo rechazó y anunció que impondrá recursos para anular la proclamación. Ante todo, Young dice sentirse tranquila. “Yo dentro de mi práctica profesional me toca ver este tipo de situaciones, soy abogada. Yo lo he dicho con todas las decisiones previas que tomó la CEI tomó, el que no se sienta que éstas no se tomaron el Derecho, tiene la libertad de ejercer los mecanismos que aparecen en el Estatuto para reclamar”, dijo en entrevista con RPC-TV.

EL ABOGADO MIGUEL ‘MIKE’ VANEGAS, a quién dicha Mitómana, La Letrada Damaris (USA$) Young, no le puede cargar su maletín en tema de Olímpismo, por su larga experiencia, presentó su renuncia como Miembro de La CEI, recalcó que dicha comisión “estatutariamente la conforman tres abogados. No se TOMAN la DECISIONES POR VOTO, es decir, que las decisiones son consensuadas, y se logra el consenso. Yo no he proclamado a nadie Como Presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP). La deducción de la CEI, se dio el 12 de diciembre al cumplir su objetivo: Proclamar los resultados y solicitar al Presidente del COP que convocara una Asamblea General Extraordinaria para elegir los TRES CARGOS no definidos o elegidos en la Asamblea General Electiva”.

El Coctel del sábado 16 de enero de 2021 TITULÓ: ¿Por qué el ¡ “ Buen Gobierno “!, ‘SE.’, ‘LCC’, guarda silencio Ante la ‘DICTADURA DEL C0P’?. El Coctel del domingo 17 de enero de 2021, Título: “Damaris Young ‘Pres’, y Camilo Amado ex Pres. del COP, ENLODARON el Nombre de Panamá”. SUMARIO: En la Revista, “AROUND THE RINGS”, con foto de la Letrada: El COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL ‘COI’ hace fuerte advertencia a Panamá”. Un error imperdonable del auto-apodado, “Jefe del Buen Gobierno’’, Menos en Deportes, fue seguir el Consejo del H.D. HÉCTOR BRANDS, de El Chorrillo, de nombrar a EDUARDA CERDA, ‘DG’ del Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes) el 2 de julio de 2019, y pese a que ha dado muestra de sobra de que no es apto para este cargo, no lo ha reemplazado. SALARIO BASE: $5,500.00, + $1,500.00 Gastos de Rep. Total, $7,000.00.LUIS DENIS ARCE. ‘SDG’) Salario Base: $5,500.00 + $ 1,000. Gastos de Rep. $1,000.0. Total, $ 6,500.00.

Irving Saladino: Director Técnico de Deportes y Recreación, desde el 16 de agosto 2019, Salario Base. $3,700.00 +$300.00 de Gastos de Rep.,$ 4,000.00. Ni Eduardo Cerda, Luis Denis Arce, o Irving Saladino, tienen el TÍTULO DE METODÓLOGOS, y las funciones que desempeñan en una INSTITUCIÓN DEPORTIVA. La figura del Metodólogo es la Columna Vertebral dentro de una institución deportiva gubernamental; por su estructura especializada del conocimiento. El METODÓLOGO es quien conduce el proceso de Supervisión, Control, Dirección y Evaluación, así como un elemento muy importante del proceso competitivo que es el pronóstico, en las diferentes modalidades deportivas. Esa es una de las razones por la cual que en la PLANILLA TRANSITORIA de Pandeportes, desde el 21 de julio de 2019, aparece DOÑA CECILIA VERGARA AROSEMENA, conocida en el Argot Popular, como ‘Cecilia Pescao’ con el cargo DE ASESORA, (dicen del ‘DG’, Eduardo Cerda), con Salario mensual de $4,000.0, y lo más seguro que tiene acceso a carro, y Viáticos cuando viaja al Interior con el Jefe. Pero hay otro, ERIC AUGUSTO PONTÓN, con Salario mensual de $3,500.00, que tiene el cargo DE SECRETARIO EJECUTIVO, desde el 3 MAYO DE 2016 Ha tenido la habilidad de PEGARSE a Varios ‘DG’ de Pandeportes, como ‘CRAZY-GLUE’ desde ‘El Show-Man’ Bob Arango, al del Presente, Eduardo Cerda, ‘Alías Rasputín el Monje Loco”.

Cerda no está al tanto de que bajo la ‘DG’ de Pandeportes, ‘El Cacique Mario Pérez’, firmó un Convenio Deportivo, con Cuba Deportes, S.A., con el entonces Presidente del INDER, Eduardo Becali Garrido; participaron de Cuba, Javier Sotomayor, Rodolfo Puente, y Daniel Núñez. Nunca fue respetado por Eduardo Cerda. Estaba trabajando en Pandeportes el Técnico Cubano, ORESTES PÉREZ CHACÓN, que entrenaba a AIXA MIDDLENTON, que competía en Lanzamiento de Discos. Ganó Medalla de Plata en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017 con 54.74 Metros. Eduardo Cerda debe ser removido de la DG de Pandeportes. Al parecer no está al tanto de que con la Presencia en nuestro país de Médicos Cubanos, respetado en todos los países donde brindan su apoyo, que debía aprovechar el momento para reactivar el ‘Convenio Deportivo’ que firmó Panamá con Cuba Deportes S.A., en 2017. Tampoco está al tanto del Repudió Mundial contra la Maldad del ahora expresidente de ‘USA’, Donald Trump

que por el odio que le tiene a los Cubanos, y también al Ex Presidente de ‘USA’ Barrack Obama, que reinició las Relaciones, y Viajes a Cuba, lo volvió a colocar en una lista de terroristas. En una carta del ‘SG’ del PRD, Pedro Miguel González, dirigida a Ángel Arzuaga, Jefe del Departamento de Relaciones Int. del Partido Comunista de Cuba, en la cual además deseó que a isla “la mayor de las fortalezas para enfrentar los retos de este nuevo año. En el texto, González aseguró que ‘resulta un acto de terrible cinismo e ironía por parte de una administración que solo unos días antes incitaba sus seguidores a la toma del Capitolio, (de Washington), un acto considerado de sublevación y Terrorismo Interno, por directos sectores de todo el mundo”. Eduardo Cerda, ‘Alias Rasputín el Monje Loco’, no

está al tanto del presente, porque repito, ya es hora que el Pres. ‘LCC’, lo mueva de la ‘DG’ de Pandeportes, porque Camilo Madurito Amado, y su Letrada Damaris, (USA$), solo lo utilizarán como su Caja Menuda, para el deporte.