View this post on Instagram

“Siempre me gustaron los deportes, me había gustado el fútbol, baloncesto, béisbol y sabiendo que por mi condición no podía ejercer esos deportes, supe compensarlo haciendo ejercicios. No alzaba pesas, solamente hacía ejercicios como abdominales y pechadas. Cuando llegué a los 20 años conocí el gimnasio y me gustó”, expresó Dimas, quien también será uno de los abanderados para Panamá en estos juegos.