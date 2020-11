El puertorriqueño David Rosario: 'Nunca traicioné al baloncesto de Panamá'

Rosario señaló que su decisión de no dirigir al país en la segunda ventana hacia la Copa América de 2022 fue para no perder su trabajo en Nicaragua

El entrenador puertorriqueño David Rosario dijo este jueves a Efe que no "traicionó" a la selección de baloncesto de Panamá y que "nunca" lo hará, tras las críticas recibidas por tomar la decisión de no dirigir al país en la segunda ventana hacia la Copa América de 2022.

"No traicioné a Panamá, nunca lo hecho, ni lo voy a hacer. Nunca me he negado a Panamá, simplemente comuniqué que estaba imposibilitado para trasladarme desde donde estoy a Argentina y regresar, porque iba a perder el trabajo y quedaría después del domingo como un desempleado más", precisó el actual entrenador del club Real Estelí del baloncesto de Nicaragua.

Las declaraciones del otrora técnico de los Capitanes de Arecibo de Puerto Rico surgen dos días después de que la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) condenara "enérgicamente" la acción y considerara como un "irrespeto" la actitud del entrenador puertorriqueño.

"Era elegir entre ir a Argentina y quedarme sin trabajo el lunes o seguir en el proyecto que llevó acá, donde tengo un ingreso fijo y con un contrato multianual", reafirmó.

Reveló que su acuerdo con la Federación Panameña de Baloncesto solo es por las ventanas del clasificatorio hacia el Fiba Americup 2022, es decir, mientras tanto no se dé el torneo "no cobraba un centavo".

"Tengo un acuerdo sin garantía, yo no cobro ni un centavo en todo el año, solo recibo paga por los dos partidos por ventana, y yo no puedo estar un año sin cobrar, necesito trabajar", apuntó.

Sobre la intención de la Fepaba de llevar el caso a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) para sanciones futuras, Rosario lamentó que se intente manchar de esa manera la carrera de un técnico de 20 años de experiencia.

"Reconozco que molesta, debe haber algún tipo de señalamiento hacia mi persona, pero tampoco es para que tiren las expresiones que han salido en los últimos días, acusándome de irresponsable, expresiones que se han hecho hacia este servidor, con intenciones y alevosía, de manchar mi imagen", puntualizó.

Agregó que en su segunda ocasión con la selección panameña lo despidieron y "no pasó nada", pues el siguió apoyando al baloncesto panameño desde que arribó al país en el año 2009.

"En ese momento estaba enojado, lo acepto, porque había clasificado al equipo al Centrobasket 2016 y dirigió otra persona, pero me quedé tranquilo, entiendo cómo se maneja el baloncesto", señaló.

El técnico puertorriqueño también negó tener contrato para dirigir a la selección de Nicaragua, y reafirmó que su compromiso es solo con el club Real Estelí. "No es con la federación de baloncesto de Nicaragua", aclaró.

Rosario logró los dos primeros triunfos de Panamá, ante Paraguay en la primera ventana del clasificatorio, pero mañana ante Brasil y el sábado ante Uruguay no estará, por razones descritas por el entrenador.

"Hice todo lo que estuvo a mi alcance, se me complicó y lamentablemente no estoy", finalizó.

Por: Rogelio Adonican Osorio