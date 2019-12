Presentan a Luis Ortiz como mánager de Panamá

El colonense Luis Ortiz fue anunciado ayer como mánager de la Selección Nacional Mayor de Béisbol que representará a Panamá en el Torneo Clasificatorio al V Clásico Mundial, que se realizará en 2020, en Arizona, Estados Unidos.

Ortiz se mostró muy orgulloso por la oportunidad de defender su patria, en un evento que le ha sido esquivo al país en las dos últimas eliminatorias.

“Agradecido con Dios, es algo que se ha venido preparando más de un año”, comentó. Y aclaró que decidió tomar el puesto por la disposición que de “inmediato” le mostraron los peloteros para jugar bajo sus órdenes.

“Por eso es que he tomado este equipo, porque cuando hablaron conmigo se han entusiasmado y me han dicho: 'si tú vas para adelante, nosotros vamos contigo', y eso es importante. La mayoría de ellos son muchachos a los que conozco de jóvenes”, contó.

Extraoficialmente se ha conocido que el torneo será en Tucson, Arizona, y Panamá tendría como rivales a Gran Bretaña, República Checa, Francia, Pakistán y España, del 14 al 19 de marzo.

“No se dejen engañar, porque esos son peloteros norteamericanos”, explicó.

Ortiz envió un mensaje a los peloteros y a la fanaticada.

“Busco un equipo que pueda hacer un juego más ofensivo que defensivo, la idea es batear duro y correr rápido para tomar ventajas de nuestros posibles adversarios”, LUIS ORTÍZ

TÉCNICO DE PANAMÁ

“Lo principal es ganar, eso es lo que más me preocupa. No entré en esto para perder, no quiero escuchar eso, yo quiero ganar, lo tengo en la mente . He ganado en todos lados, me falta ganar aquí”, decretó.

El colonense ya tiene en mente el equipo que quiere conformar.

“Busco un equipo que pueda hacer un juego más ofensivo que defensivo, la idea es batear duro y correr rápido para tomar ventajas de nuestros posibles adversarios, los cuales seguro vendrán con una buena racha de torneos ganados”, dijo.

Adelantó que espera comenzar sus entrenamientos el próximo 11 de febrero, aunque siendo realista los cupos para peloteros criollos serán pocos: dos o tres.

El nuevo mánager dio un golpe de autoridad cuando se presentaron en la conferencia de prensa los Grandes Ligas Ariel Jurado (Rangers de Texas) y Jaime Barría (Angelinos de Los Ángeles), además de los prospectos de Ligas Menores Miguel Amaya (Cachorros de Chicago) e Iván Herrera (Cardenales de San Luis).

Ortiz, quien actualmente trabaja para los Reales de Kansas City, estuvo de coach de tercera base del equipo de Panamá en la edición del Clásico Mundial 2009 en San Juan, Puerto Rico y dirigió a los Caballos de Coclé en la Liga Probeis durante tres temporadas clasificando a la final en todas ellas y llegando a ganar dos.