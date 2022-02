Fedebeis suspende con cinco juegos a José Murillo III por actos antideportivos

Por actos antideportivo, el mánager de Panamá Metro, José Murillo III, fue suspendido a cinco partidos de manera consecutiva del 53 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, informó la Federación Nacional de Béisbol (Fedebeis), a través de la Resolución No. 02-22JD.

La decisión, según Fedebeis, se da tras los actos realizados por Murillo III en el partido entre la novena de Panamá Oeste y Panamá Metro, el pasado 1 de febrero de 2022, en el estadio Nacional Rod Carew, del cual consideraron “no se ajustan al normal desempeño de un partido y que atenta contra la moral y ética deportiva del desarrollo normal de un partido”.

Para la Fedebeis, “lo ocurrido empaña la imagen del Campeonato Nacional de Bésibol Juvenil en el cual participan jóvenes que deben recibir mensajes positivos de parte de los técnicos de cada uno de los equipos, quienes deben ser guía de estos jóvenes y enseñarle valores, ética y moral, además de crear la sana competitividad entre ellos”.

“La junta directiva de Fedebeis procede a sancionar al director del equipo juvenil de Panamá Metro, José Murillo III con la inhabilitación para participar en el presente torneo durante cinco juegos de manera consecutiva, a partir del 3 de febrero de 2022”, se lee en la Resolución, que está firmada por el presidente y vicepresidente de Fedebeis, Benicio Robinson y Ramón Luis Crespo.

Resolución donde la Fedebeis suspende al mánager de Panamá Metro, José Murillo III Fedebeis

"Esa es su opinión"

En sus redes sociales, José Murillo III, escribió que se reserva lo sucedido en el partido y que, si quieren decir que es un mal director “esa es su opinión”.

Aclaró que cuando dirige un equipo siempre respeta a sus jugadores, no le habla con palabras obscenas ni da el ejemplo de crear un vicio. Hace lo mismo cuando dirige de manera internacional, ya que se preocupa por ellos, en lo extradeportivo, que disfruten de su viaje sin descuidar el objetivo, que es ganar.

“Yo he aguantado insultos desde que era jugador (que era rosca) y como director. Desde los insultos que me escriben por redes sociales, pero eso no me importa porque mi mamá, en paz descanse, mi papá, mi mujer y mis cincos hijos saben que soy un hombre”, dijo Murillo III.

Y añadió: “Pero moral es insultarme por algo que usted crea que está mal. Pero el que quiere una explicación y es decente se la doy, solo escríbame al privado (de Instagram). Yo no voy a dirigir por un tiempo porque uno no dice nunca más, lo anuncié antes de comenzar la temporada. La verdad es que no estoy para aguantar insultos a las personas porque las redes sociales lo permiten. ¡Fedebeis eso es lo que querías!”.