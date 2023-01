Doce equipos se miden en el Campeonato de Béisbol Juvenil 2023

Desde el 6 de enero comienza el Campeonato Juvenil de Béisbol 2023. Pixabay

Con algunos cambios en el reglamento y una merecida dedicatoria a la secretaria de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), Magaly Medina, llega el Campeonato Juvenil 2023. Este 6 de enero, después del acto inaugural, que comienza desde las 5:30 p.m., se dará inicio al juego entre los equipos del grupo A: Panamá Este —actual campeón— vs. Panamá Metro, en el estadio Rod Carew.

Se llevarán a cabo cinco partidos más en el país. Desde las 7:00 p.m. en el estadio Metetí, Coclé vs. Darién; en el estadio Horacio Mena, Colón vs. Panamá Oeste.

Del grupo B, se encontrarán, Occidente vs. Bocas del Toro, en el estadio Calvin Byron; Veraguas vs. Chiriquí en el Kenny Serracín y el clásico de Azuero, Herrera vs. Los Santos, en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández.

“Se jugará como antes de pandemia, cada equipo en su estadio, a excepción de Colón, que todavía no tiene”, detalló el gerente de Fedebeis, Esteban Carrasco, durante una rueda de prensa. El directivo agregó que en los últimos meses, se hizo un arduo trabajo para llegar a la meta de “llevar nuevamente un torneo juvenil en la época, el verano y con menos medidas de restricción. El público podrá disfrutar como era antes de pandemia”.

Modificaciones en el reglamento del Campeonato de Béisbol Juvenil 2023

“Este torneo tiene la particularidad de que van a participar cuatro peloteros mayores de 18 y hasta 20 años por cada equipo, de lo cuales serán: dos lanzadores y dos jugadores de cuadro. Esto para tratar de subir el nivel del torneo y que sea mucho más competitivo”, dijo Carrasco.

Hace días, Fedebeis anunció que se hicieron algunas modificaciones en el reglamento para el torneo, entre ellos, la aceptación de jugadores mayores de 18 años ya mencionado anteriormente. Se podrán efectuar dos cambios de pique, el primero en las rondas regulares y el segundo en la ronda de semifinal. En las rondas de pique, se podrá escoger un pelotero mayor a 20 años.

Además, el gerente de Fedebeis explicó que “el sistema de campeonato va a ser dividido en dos grupos. Van a jugar dos partidos con el mismo grupo y uno interescuadra con el grupo contrario, sería un total de 16 partidos para cada equipo y un total de 96 partidos de la ronda regular”, dijo Carrasco.

“Clasificarán los ocho mejores equipos. No será por grupo, sino una clasificación general, luego se enfrentaran en llaves de play-off al mejor de siete partidos. Los cuatro ganadores de esta serie pasarán a la ronda semifinal que también es a siete partidos y después la gran final a siete partidos”, detalló. El calendario completo se encuentra publicado en las redes sociales de la Fedebeis y en la página web de la organización.

Cada año, el campeonato es dedicado a una persona especial. Esta edición es en homenaje a la secretaria de la Federación Panameña de Béisbol, Magaly Medina, por sus 39 años trabajando en la organización. Este 15 de enero, cumplirá su año número 40.

Precios de los boletos

- Adultos: 3.00 dólares

- Jubilados: 2.00 dólares

- Niños menores de 12 años: entran gratis (acompañado por un adulto)

“La temática va a ser muy similar a la que hemos llevado en años anteriores, usted podrá adquirir sus entradas las 24 horas del día a través de: boletosfedebeis.com o paslife.com”, dijo el gerente general de Passline, Carlos Simmons.