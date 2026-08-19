Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2027 comenzará el 2 de enero

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) anunció que el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2027 comenzará el próximo 2 de enero, una fecha que permitirá adelantar el calendario y dar paso oportunamente al torneo mayor. El anuncio fue realizado por el presidente de Fedebeis, Jaime Robinson, durante el espacio Podcast Fedebeis. Robinson explicó que adelantar el inicio del torneo permitirá completar con mayor tiempo la ronda de ocho equipos del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil y, posteriormente, dar paso al torneo mayor. “Para poder terminar la ronda de 8 y empezar con tiempo el torneo mayor, debemos arrancar lo más temprano posible y para este año que se viene, arrancaremos el día 2 de enero”, señaló Robinson. La modificación permitirá ajustar el calendario del béisbol nacional y evitar que el torneo mayor tenga que comenzar más tarde de lo previsto.

Campeones centroamericanos

Durante el espacio también se anunció que los integrantes de la Selección Nacional Mayor de Béisbol, que conquistaron la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, recibirán un incentivo económico. Robinson explicó que Fedebeis destinó un presupuesto que será distribuido entre los jugadores y entregado entre jueves y viernes de esta semana como un bono adicional por el logro alcanzado. Asimismo, el presidente de Fedebeis hizo un llamado al Órgano Ejecutivo, particularmente al presidente José Raúl Mulino, para que reciba a los integrantes de la selección de béisbol y a los demás atletas panameños que obtuvieron medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Panamá se prepara para otros torneos