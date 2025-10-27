Copa América de Béisbol: Panameño Javy Guerra se suma con emoción y orgullo

“ Me siento emocionado de reincorporarme al equipo y espero con mucha fuerza y entusiasmo enfrentar estos entrenamientos y ponernos listos para lo que viene ”, comentó el chiricano, que regresó hace un par de semanas de su temporada en Japón.

Guerra, quien arribó antes de las 9:00 a.m., inició la jornada con una breve sesión de gimnasio y luego compartió unas palabras de bienvenida con el coach de pitcheo, Wilfrido Córdoba, antes de atender a los medios de comunicación.

Con el orgullo y la emoción que representa vestir los colores de su país, el lanzador Javy Guerra se reportó hoy a la Preselección Nacional de Béisbol de Panamá , que se prepara para la Copa América de Béisbol 2025 , torneo que se disputará en territorio panameño a partir del 13 de noviembre en los estadios Mariano Rivera y Juan Demóstenes Arosemena.

El derecho se mostró entusiasmado con el grupo y de inmediato se integró al trabajo del día.

“Ya he pasado un rato con ellos y nos hemos saludados todos, estamos alegres y vamos a sacar el día con ganas”, agregó.

Durante su primera sesión de bullpen, Guerra evidenció que está en plena forma. Tras cumplir con su rutina de calentamiento, realizó unos 15 lanzamientos en los que mostró su potente recta —que llegaba con fuerza al guante de Mario Sanjur— y afinó sus pitcheos rompientes.

“Gracias a Dios me encuentro muy saludable, para mí es lo más importante y prácticamente ready como decimos”, sostuvo, al tiempo que se mostró maravillado por las condiciones del complejo deportivo. “Me sorprende que sea en Panamá, pero no me sorprende la instalación, muy bonito todo y de verdad que merecemos un complejo así”, comentó.

La última vez que el lanzador vistió la camiseta nacional fue durante el Clásico Mundial de Béisbol 2023 en Taiwán. Esta vez, tendrá la oportunidad de hacerlo ante su afición.

“Es emocionante siempre representar al país y salir victoriosos, que es lo más difícil, nunca imposible; eso es lo que esperamos de este campeonato”, expresó el lanzador de 30 años. Panamá está a la espera aún del zurdo Alberto Baldonado y de Humberto Mejía, quien ya estará al 100% a partir del miércoles.