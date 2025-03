El trabajo mental fue la clave de Coclé

Nuevamente, Coclé está en la cima. Lograron que 11 equipos más soñaban, son los campeones del Béisbol Juvenil 2025, un título que consolida su dominio en la categoría.

El quinto partido, jugado en el estadio nacional Rod Carew, tuvo como protagonista a un Dereck Gómez intratable y un Aníbal Sánchez oportuno, remolcando las cinco carreras, con las que terminaron venciendo a Chiriquí 5-1.

Ese nuevo trofeo, no solo resalta el trabajo del equipo, sino también la calidad del béisbol que se practica en la provincia desde ya hace varios años, una labor en Pequeñas Ligas que les ha dado frutos.

“La mentalidad que llevé a cada turno, fueron las palabras que siempre me repetía, nuestro coach me repetía que dejara la cara”, comentó Sánchez después de esa actuación, que seguramente nunca olvidarán. Le dio mucho crédito al trabajo mental.

“El secreto en esta temporada siento que más mentalmente, porque el talento nosotros lo tenemos y fue una parte que tuvimos trabajando con el técnico Merrón y nuestra sicóloga Karina Bourdett”, explicó.

Merrón por su parte, llegaba a su quinta final y ahora tiene su tercer título, ganó en 2021, 2024 y ahora en este 2025.

“Comenzamos mal, con un inicio lento, no teníamos la duda de que estaríamos entre los ocho obviamente, pero como estaba jugando el equipo me sentía un poco incómodo, no estaba preocupado, pero no podíamos agarrar una seña, atrapar un elevado, no podíamos tirar las roletas bien a la primera, pero creo que el trabajo se hizo acomodamos lo que teníamos que acomodar porque había tiempo y mira como terminamos”, comentó de como fue llevar a este grupo a puerto seguro.

“Un trabajo en equipo, la liga provincial, cuerpo técnico y jugadores, los resultados se van a dar y se están dando los últimos años”, concluyó.

Esta es la quinta corona para esa provincia, ha levantado la copa en: 1962, 2018, 2021, 2024 y 2025.