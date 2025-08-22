Hub logístico Panamá: nuevo centro en Panamá Pacífico fortalece comercio internacional

<b>Panamá </b>refuerza su posición como uno de los <b><a href="/tag/-/meta/hub-logistico">hubs logísticos</a></b> más importante de la región con la apertura oficial de un nuevo centro de operaciones en <b><a href="/tag/-/meta/panama-pacifico">Panamá Pacífico</a></b>. Esta inversión estratégica, <b>valorada en $20 millones</b>, <b>fortalece la plataforma logística que conecta a <a href="/tag/-/meta/alc-america-latina-y-el-caribe">América Latina</a> </b>con el resto del mundo.La ceremonia contó con la participación de la viceministra de Comercio Exterior, <b>Astrid Ábrego</b>, y de la directora de Promoción Internacional de <b>ProPanamá, Silvia de Marucci</b>, quienes destacaron que este tipo de proyectos son el reflejo de la visión del <a href="/tag/-/meta/gobierno-nacional">gobierno nacional</a>: <b>atraer inversión extranjera, generar empleos de calidad, transferir conocimiento y robustecer la infraestructura logística del país</b>.Como parte del evento se realizó el panel ‘<b>Impulsando el crecimiento: el papel de Panamá en la transformación de las cadenas de suministro’</b>, donde participaron autoridades y representantes del sector privado. Allí se subrayó cómo Panamá responde a los retos del comercio internacional mediante tres pilares: <b>infraestructura avanzada, conectividad estratégica y un entorno favorable para los negocios</b>.Durante su intervención, la viceministra Ábrego destacó que el centro logístico inaugurado representa el modelo de desarrollo que el país busca: <b>crecimiento económico con impacto social</b>, reflejado en la generación de más de 50 empleos directos y en el fortalecimiento del ecosistema empresarial en Panamá Pacífico.Asimismo, resaltó que la apuesta por el sector logístico se complementa con proyectos estratégicos como el <b><a href="/tag/-/meta/tren-panama-david">tren Panamá–David–frontera</a></b>, la modernización de la infraestructura portuaria —incluido el puerto de Corozal bajo la administración de la <b><a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">Autoridad del Canal de Panamá (ACP)</a></b>—, y el liderazgo regional asumido por Panamá con la <b>Presidencia Pro Témpore de la <a href="/tag/-/meta/sieca-secretaria-de-integracion-economica-centroamericana">Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca)</a></b>.<i>'Estos proyectos consolidan nuestra posición como un socio confiable para las cadenas de suministro globales y como un país resiliente, capaz de adaptarse a los cambios del entorno internacional'</i>, afirmó.Por su parte, Silvia de Marucci subrayó que Panamá ofrece ventajas únicas que lo convierten en un punto neurálgico para la logística global: su <b>ubicación geográfica privilegiada</b>, la conectividad aérea y marítima, el <b>sólido sistema bancario</b>, la red de <b>tratados de libre comercio</b> y un entorno multicultural que facilita la llegada de talento e inversión extranjera.Desde el sector privado, representantes de compañías internacionales coincidieron en que la <b>estabilidad macroeconómica</b>, la <b>conexión directa con mercados clave</b> y la <b>infraestructura de clase mundial</b> fueron factores decisivos para establecer operaciones en Panamá.El nuevo centro logístico, con más de <b>20.000 m² de infraestructura</b>, funcionará como una plataforma regional centralizada para empresas que operan en América Latina, <b>Norteamérica </b>y <b><a href="/tag/-/meta/asia">Asia</a></b>. Sus capacidades permitirán consolidar inventarios, optimizar la distribución y <b>reducir significativamente los tiempos de llegada al mercado</b>, lo que incrementa la competitividad de las compañías que utilizan Panamá como base.Actualmente, multinacionales instaladas en el país generan miles de empleos bajo el <b>Régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM)</b>, esquema que ha convertido a Panamá en pionero y referente en la atracción de corporaciones internacionales.Con más de 700 colaboradores de multinacionales en el país y un marco legal atractivo para nuevas inversiones, Panamá reafirma su papel como un <b>hub logístico, financiero y de negocios líder en América Latina</b>.La combinación de <b>infraestructura de primer nivel, conectividad global y estabilidad institucional</b> sigue posicionando a la nación no solo como un punto de tránsito, sino como un verdadero <b>centro de soluciones logísticas y de valor agregado para el comercio mundial</b>.