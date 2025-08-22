Idaan anuncia desvíos y cierres por trabajos de acueductos, ¿dónde y cuándo?

El<b> <a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</a></b> anunció el cierre total de un carril de aproximadamente 20 metros en la calle Punta Chiriquí, cerca de la rotonda en el corregimiento de <b>San Francisco, en Panamá.</b>La medida se aplicará desde las <b>8:00 de la noche de este sábado 23 de agosto </b>hasta las<b> 5:00 de la mañana del lunes 25 de agosto.</b>Este cierre se debe a la instalación de una nueva tubería de agua en el Boulevard Pacífica, <b>Calle Punta Chiriquí y Calle Punta Colón.</b> Los trabajos forman parte del proyecto 'Construcción de la Ampliación de la Línea de Acueducto, corregimiento de San Francisco', que tienen como objetivo <i>'mejorar la línea de acueducto y optimizar el abastecimiento de agua potable en la comunidad'</i>, según detalló la entidad.El <a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Idaan</a> solicitó a los residentes y usuarios de la vía conducir con precaución y atender las señales de tránsito.