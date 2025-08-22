Idaan anuncia desvíos y cierres por trabajos de acueductos, ¿dónde y cuándo?

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció el cierre total de un carril de aproximadamente 20 metros en la calle Punta Chiriquí, cerca de la rotonda en el corregimiento de San Francisco, en Panamá.

La medida se aplicará desde las 8:00 de la noche de este sábado 23 de agosto hasta las 5:00 de la mañana del lunes 25 de agosto.

Este cierre se debe a la instalación de una nueva tubería de agua en el Boulevard Pacífica, Calle Punta Chiriquí y Calle Punta Colón.

Los trabajos forman parte del proyecto “Construcción de la Ampliación de la Línea de Acueducto, corregimiento de San Francisco”, que tienen como objetivo “mejorar la línea de acueducto y optimizar el abastecimiento de agua potable en la comunidad”, según detalló la entidad.

El Idaan solicitó a los residentes y usuarios de la vía conducir con precaución y atender las señales de tránsito.