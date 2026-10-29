Eliminados: Panamá cae ante Estados Unidos y queda fuera del Premundial Sub-18

La selección nacional de béisbol Sub-18 de Panamá concluyó su actuación en el Campeonato Premundial de la categoría tras un adverso 6-0 frente a la escuadra de Estados Unidos en la jornada de este jueves 29 de octubre, disputada en República Dominicana. El conjunto dirigido por el mánager Rodrigo Merón se vio maniatado por el cuerpo de lanzadores rival en un choque determinante para las aspiraciones clasificatorias hacia la Copa Mundial.

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La novena estadounidense tomó ventaja desde la misma primera entrada mediante un cuadrangular solitario de Sebastián Castillo, para luego ampliar la diferencia en el segundo tramo cuando Cooper Collins aprovechó un picheo descarriado del receptor panameño para anotar desde la tercera almohadilla, sumado a un sencillo remolcador de Dylan Seward en el cuarto episodio que trajo nuevamente al plato a Collins. El ataque norteamericano terminó de sentenciar el triunfo en el sexto capítulo gracias a un elevado de sacrificio de Graham Houston que impulsó a Castillo, seguido por un doblete del propio Collins que fletó las anotaciones de Lubin Rincón y Malachi Butler.

Balance final de la fase decisiva