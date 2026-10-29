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Béisbol

Eliminados: Panamá cae ante Estados Unidos y queda fuera del Premundial Sub-18

La selección Sub-18 completó su participación en el certamen que buscaba una clasificación al Mundial de 2027 en China.
La selección Sub-18 completó su participación en el certamen que buscaba una clasificación al Mundial de 2027 en China. Cedida
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Flor Isaela Navarro
  • 29/10/2026 15:48
El conjunto canalero no pudo descifrar el pitcheo rival en un compromiso clave y queda a la espera de la combinación de resultados para definir las plazas hacia la Copa Mundial de 2027.

La selección nacional de béisbol Sub-18 de Panamá concluyó su actuación en el Campeonato Premundial de la categoría tras un adverso 6-0 frente a la escuadra de Estados Unidos en la jornada de este jueves 29 de octubre, disputada en República Dominicana.

El conjunto dirigido por el mánager Rodrigo Merón se vio maniatado por el cuerpo de lanzadores rival en un choque determinante para las aspiraciones clasificatorias hacia la Copa Mundial.

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La novena estadounidense tomó ventaja desde la misma primera entrada mediante un cuadrangular solitario de Sebastián Castillo, para luego ampliar la diferencia en el segundo tramo cuando Cooper Collins aprovechó un picheo descarriado del receptor panameño para anotar desde la tercera almohadilla, sumado a un sencillo remolcador de Dylan Seward en el cuarto episodio que trajo nuevamente al plato a Collins.

El ataque norteamericano terminó de sentenciar el triunfo en el sexto capítulo gracias a un elevado de sacrificio de Graham Houston que impulsó a Castillo, seguido por un doblete del propio Collins que fletó las anotaciones de Lubin Rincón y Malachi Butler.

Un cuadrangular en el primer episodio abrió el camino del triunfo para la escuadra estadounidense, que maniató a la ofensiva istmeña en el cierre del calendario de la Súper Ronda.
Un cuadrangular en el primer episodio abrió el camino del triunfo para la escuadra estadounidense, que maniató a la ofensiva istmeña en el cierre del calendario de la Súper Ronda. Cedida
Balance final de la fase decisiva

Con esta derrota en el cierre del calendario regular, el equipo istmeño culminó esta etapa del certamen continental con un registro de dos triunfos (contra Puerto Rico y Canadá) y cuatro descalabros (Puerto Rico, Venezuela, Nicaragua y Estados Unidos), quedando sin uno de los 4 cupos, para la fecha mundialista en China 2027.

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