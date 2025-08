José Caballero llega a los Yanquis con su sello: defensa y velocidad

Con nuevo uniforme, José Caballero sabe que debe seguir haciendo lo que lo llevó a ser parte de los Yanquis de Nueva York: defender con solidez y correr sin parar. No en vano es colíder en bases robadas en las Grandes Ligas, con 34, igualado con Oneil Cruz, de los Piratas de Pittsburgh.

“Con José Caballero tenemos a un infielder atlético, que puede defender y correr como emergente a un alto nivel. Es una gran arma”, aseguró Brian Cashman, gerente general del equipo. “Ha sido una semana única”, añadió.

El santeño tuvo que cambiar de clubhouse en un abrir y cerrar de ojos, justo en el Yankee Stadium.

“Todo pasó rapidísimo. Hay que levantarse, mudarse, cambiar de equipo y ahora toca dar lo mejor. Con suerte, traeremos un campeonato a esta ciudad”, dijo Caballero.

Su estilo de juego es claro: “Me gusta jugar con intensidad. Me gusta competir. Me gusta darlo todo. Me gusta ganar”.

El mánager Aaron Boone ya le dio la bienvenida: “Le dije: ‘Hemos tenido algunas dificultades, pero me gusta tu juego’. Creo que aporta mucho y será un jugador muy útil para nosotros, por su versatilidad y todas las cosas que puede hacer en el terreno”.

Caballero no es ajeno a los cambios. Fue seleccionado por los Cascabeles de Arizona en el draft de 2017, en la séptima ronda (puesto 202). En 2019, fue traspasado a los Marineros de Seattle a cambio de Mike Leake y dinero. Con Seattle debutó en Grandes Ligas el 15 de abril de 2023, cumpliendo su gran sueño.

En enero de 2024 pasó a los Rays de Tampa Bay en un cambio por Luke Raley. Ahora llega al equipo con más fanáticos panameños en las Grandes Ligas.

En la temporada actual, batea para .226, con dos cuadrangulares y 27 carreras impulsadas