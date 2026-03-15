Ossie Chavarría, el colonense que brilló como pelotero y árbitro internacional

Osvaldo “Ossie” Chavarría Quijano nació en la provincia de Colón el 5 de agosto de 1937. Fue firmado el 23 de marzo de 1959 como agente libre amateur por los Cachorros de Chicago.

Antes de iniciar la temporada de 1960, los Cachorros lo enviaron a los Atléticos de Kansas City, en una transacción cuyo detalle no aparece claramente registrado. Permaneció en ligas menores hasta que en 1966 inició la temporada con el equipo grande de los Atléticos, debutando en las Grandes Ligas el 14 de abril de aquel año

En ese partido estuvo en la alineación titular, bateando sexto y defendiendo la pradera izquierda. En su estreno se fue en blanco en cuatro turnos al bate.

Para la siguiente temporada, Chavarría comenzaba jugando en ligas menores y fue llamado a Grandes Ligas por los Atléticos a mitad de temporada. Su último partido en las Grandes Ligas fue el 2 de agosto de 1967. Ese día entró en la parte alta del cuarto episodio como bateador emergente por el lanzador Jack Aker, pero se ponchó en su única aparición al bate.

En las siguientes dos temporadas (1968 y 1969) jugaría íntegramente en ligas menores. Posteriormente, el 5 de diciembre de 1969 fue cambiado por los Atléticos -ya mudados a Oakland- junto a Danny Cater, a los Yankees de Nueva York, a cambio de Al Downing y Frank Fernández.

Con la organización de los Yankees jugó dos temporadas en ligas menores (1970 y 1971) con quienes no recibió la oportunidad de regresar a jugar en las Grandes Ligas.

En su paso por las mayores, Chavarría participó en 124 juegos, dejando promedio de bateo de .208 en 250 turnos oficiales. Conectó 52 imparables, incluidos 12 dobles y 2 cuadrangulares. Anotó 28 carreras, empujó 14 y se robó 4 bases.

Tras su experiencia en las Grandes Ligas, continuó su carrera en la Liga Mexicana de Béisbol, donde jugó dos temporadas (1972-1973).

Su etapa en la pelota nacional

Participó en dos campeonatos (1957 y 1958), logrando el título con la provincia de Colón en ambas temporadas. Ese equipo colonense se coronó de manera invicta, con récord de 14-0 en cada torneo.

A partir de 1960, jugó durante varios años en la Liga Profesional de Béisbol de Panamá con el equipo Cerveza Balboa. En 1968 se coronó campeón con el conjunto cervecero y en 1969 jugó con el equipo Marlboro.

En el año de 1971, se enfrentó con el equipo Marlboro a los Piratas de Pittsburgh, en un juego de exhibición donde bateó de 6-1.

Su vida como árbitro

Tras su retiro como jugador, inició una nueva faceta dentro del béisbol, ahora como árbitro. Trabajó durante varios años en ligas menores y también en numerosos encuentros del béisbol universitario.

Su experiencia lo llevó a participar como árbitro en importantes eventos internacionales, entre ellos campeonatos mundiales de béisbol, Juegos Panamericanos, Copas Intercontinentales y los Juegos Olímpicos de 1992 celebrados en Barcelona.

Chavarría trabajó en varios juegos pero tuvo el honor de ser parte del cuerpo de árbitros en la final histórica entre Cuba y China Taipéi (Taiwán), celebrada el 5 de agosto de 1992 en el Estadio de Viladecans, donde Cuba se llevaba la victoria y la medalla de oro al vencer 11-1 a Taipei. Esa fue la primera medalla de oro oficial en la historia del béisbol olímpico.

Un dato curioso es que ese mismo día Ossie cumplía 55 años, por lo que arbitrar la final olímpica fue, en sus propias palabras, uno de los mejores regalos de su carrera. Otro dato curioso de Chavarría, es que debido a que para ese entonces vivía en Canadá, fue a las olimpiadas como árbitro canadiense y no como panameño.

La trayectoria de Ossie Chavarría es una de las más singulares en la historia del béisbol panameño, al destacarse primero como jugador de Grandes Ligas y posteriormente como árbitro.

Su historia representa el recorrido de un hombre que vivió el béisbol desde dos perspectivas distintas. Ossie Chavarría, una figura del béisbol panameño que dejó su marca tanto dentro como fuera del diamante.