PANAMÁ

Boxeador panameño Ricardo ‘El Científico’ Núñez pierde por KO técnico ante Herrera en un polémico octavo asalto

Emiliana Tuñón
  • 11/01/2026 12:16
Un controvertido octavo asalto marcó la derrota del panameño Ricardo Núñez ante el cubano Jadier Herrera en Alemania.

El boxeador panameño Ricardo Núñez, conocido como “El Científico”, cayó por nocaut técnico frente al cubano Jadier Herrera en un combate disputado en Oberhausen, Alemania, por el título mundial interino del peso ligero del Consejo Mundial del Boxeo (CMB).

Núñez, que buscaba consagrarse campeón mundial, tuvo un arranque sólido y llegó a ilusionar tras enviar a la lona a Herrera en el primer asalto con un derechazo y mostrar ventaja también en el segundo. Sin embargo, desde el tercer round el boxeador cubano logró imponer su ritmo y comenzó a dominar las acciones con una efectiva combinación de golpes.

El desenlace llegó en el octavo asalto, cuando Herrera conectó una serie de golpes que hicieron tambalear al panameño y el árbitro decidió detener el combate, decretando la victoria del cubano por KO técnico, una decisión que generó controversia, ya que Núñez aún se mantenía en pie y muchos consideraron que podía continuar.

La decisión provocó polémica inmediata, ya que tanto el panameño como su esquina consideraron que la pelea seguía siendo competitiva y que existían condiciones para continuar.

