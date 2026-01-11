Boxeador panameño Ricardo ‘El Científico’ Núñez pierde por KO técnico ante Herrera en un polémico octavo asalto

El boxeador panameño <b>Ricardo Núñez</b>, conocido como <i>'El Científico'</i>, cayó por <b>nocaut técnico</b> frente al cubano <b>Jadier Herrera</b> en un combate disputado en <b>Oberhausen, Alemania</b>, por el <b>título mundial interino del peso ligero del Consejo Mundial del Boxeo (CMB)</b>.Núñez, que buscaba consagrarse campeón mundial, tuvo un arranque sólido y llegó a ilusionar tras <b>enviar a la lona a Herrera en el primer asalto con un derechazo</b> y mostrar ventaja también en el segundo. Sin embargo, desde el <b>tercer round</b> el boxeador cubano logró imponer su ritmo y comenzó a dominar las acciones con una efectiva combinación de golpes.El desenlace llegó en el octavo asalto, cuando Herrera conectó una serie de golpes que hicieron tambalear al panameño y el árbitro decidió detener el combate, decretando la victoria del cubano por KO técnico, una decisión que generó controversia, ya que Núñez aún se mantenía en pie y muchos consideraron que podía continuar.La decisión provocó <b>polémica inmediata</b>, ya que tanto el panameño como su esquina consideraron que la pelea seguía siendo competitiva y que existían condiciones para continuar.