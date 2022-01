Xiomara Santamaría: 'Las mujeres hemos demostrado que tenemos potencial para el boxeo'

Santamaría obtuvo una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Cali 2021. COP

“El rol de la mujer en el boxeo no era bien visto, pero creo que esto es algo que ha cambiado; ya se han dejado atrás las críticas hacia las mujeres por practicar un deporte que antes se creía que solo era para hombres. Las mujeres hemos demostrado que tenemos potencial para el boxeo y que con esfuerzo podemos lograrlo todo”, dice la boxeadora panameña Xiomara Santamaría, quien actualmente tiene 17 años.

Agrega que, desde su punto de vista, en estos tiempos ya no es admisible “pensar que las mujeres son el sexo débil. El deporte es apoyado tanto para favorecer a los hombres como a las mujeres. Hoy nadie discrimina a una mujer por querer practicar cualquier disciplina”.

En noviembre del año pasado, Santamaría defendió los colores de Panamá en los Juegos Panamericanos de Cali 2021, donde se llevó la medalla de bronce en la categoría 54-57. Xiomara finalizó su participación en las semifinales del torneo ante la mexicana Rosa De La Luz.

Con relación a su experiencia en la competencia internacional, comparte que obtuvo grandes aprendizajes. “Recuerdo que mi primera pelea en el torneo fue bastante buena y a la vez estaba nerviosa, pero ya en la segunda pelea dejé atrás los nervios y cara a cara contra la boxeadora mexicana sentí que el ring era mío”.

Xiomara debutó a la edad de 15 años Fedebop|Redes sociales

El entrenamiento

La púgil panameña detalla que antes de cada encuentro se concentra al máximo para prepararse de la mejor manera. “Para mí, quedar agotada en los entrenamientos es la ley; luego con un buen descanso me recupero perfectamente”.

Cuenta que su rutina contempla pesas y trabajar aspectos como la velocidad y correr, lo que desarrolla durante dos horas por la mañana y dos horas por la tarde.

Según la pugilista panameña entre el esfuerzo físico, mental y alimentario, de estos tres el que le representa un mayor reto es el aspecto psicológico. “Todo lo relacionado a la parte mental es demandante porque el cerebro gobierna al cuerpo, por eso es importante fortalecer no solo la parte física, sino también la psicológica”.

Inicios

Para Xiomara, su familia siempre ha sido y será su mayor motivación.

Su pasión por el boxeo comenzó gracias a su hermano. “Él peleaba y fui a verlo en tres ocasiones; luego debuté a los 15 años. Mi mayor deseo es llenar de orgullo a mi familia y triunfar para otorgarle una mejor calidad de vida a ellos”.

En cuanto a los desafíos que tuvo que superar al inicio de su carrera, narra que fue el temor que tenía su madre de que practicara el pugilismo.

Por otro lado, añade que llevar un equilibrio entre los estudios y el deporte no ha sido una tarea fácil. “El deporte es parte de mi vida y, aunque actualmente se me complica el tema de los horarios por mis diversos compromisos, no dejo que esto me detenga y trato de mantener un balance entre ambas cosas”.

Admite que desde que inició su incursión en el boxeo, su vida ha cambiado de manera radical. El boxeo requiere de mucha disciplina y esfuerzo; estos aspectos los he reforzado gracias a esta experiencia. El compromiso de entrenar puntualmente y el balance con la alimentación es todo un reto, pero se logra si uno se lo propone”.

“El boxeo requiere de mucha disciplina y esfuerzo; estos aspectos los he reforzado gracias a esta experiencia. El compromiso de entrenar puntualmente y el balance con la alimentación es todo un reto, pero se logra si uno se lo propone”.

XIOMARA SANTAMARÍA

BOXEADORA

En cuanto a sus referentesm dice que admira el trabajo en el cuadrilátero de Katie Taylor, boxeadora profesional irlandesa; también sigue la trayectoria de la boxeadora olímpica brasileña Beatriz Ferreira, y confiesa que el desempeño de ambas le ha servido de guía en esta disciplina.

Su visión

A mediano y largo plazo Xiomara desea seguir puliendo su técnica en el ring. “Quiero seguir preparándome y participando en todas las competencias que pueda para llegar lejos. Mi meta es dar mi mejor esfuerzo para llegar a participar en unos juegos olímpicos”.

En cuanto al panorama actual del boxeo femenino en el país, arguye que ve un crecimiento importante ya que en las cartillas hoy se incluye a más mujeres. “Me alegra ver cada vez más peleas de boxeadoras, porque es un reflejo de la fortaleza que está tomando este deporte en la categoría femenina en nuestro país”.

Antes de despedirse, la pugilista envió un mensaje a la juventud:

“A todos los jóvenes les diría que no se den por vencidos. Si quieren practicar algún deporte, luchen por sus sueños. Con la ayuda de Dios todo es posible, y los invito a que no desmayen y sigan adelante, pese a tener pensamientos negativos; hay que luchar contra eso. Hay que perseguir lo que nos hace felices”.