Durán, Pedroza y Brown, entre los monarcas que vieron acción en octubre

Los púgiles Roberto Durán, Eusebio Pedroza, ‘Panamá Al’ Brown e Hilario Zapata, miembros del Salón de la Fama Internacional, están entre los trece campeones istmeños que, en octubre, vieron acción en peleas de título.

En esta selecta lista también aparecen Jorge Luján, Celestino Caballero, Pedro Alcázar, Guillermo Jones y Luis ‘Nica’ Concepción.

En este mes, además, están quienes fracasaron en su intento de mantener sus títulos del mundo, como fue el caso de Alfonso Frazer, Rigoberto Riasco, Alfonso López y Jezreel Corrales.

El primero en retener su cetro fue ‘Mano de Piedra’ Durán, quien el 1 de octubre de 1976 defendió con éxito su cetro ligero, al vencer en siete asaltos al japonés Hiroshi Kobayashi.

En 2006 se registran dos hechos importantes para el púgil capitalino, en este mes. El día 8 apareció entre los seleccionados para ingresar al Salón de la Fama de Canastota, Nueva York, y seis días después entró a un sitio similar, en la ciudad de Los Ángeles.

Ocho años antes del ingreso de Durán al Hall of Fame de Los Ángeles, lo hizo el exdoble campeón ligero Ismael Laguna, quien precisamente en esa ciudad conquistó en 1970 su segundo cetro a manos del titular angelino Mando Ramos.

Otro boxeador que tuvo mucha actividad en octubre fue el ‘Alacrán’, Eusebio Pedroza, quien expuso en tres oportunidades el cinturón de los plumas de la AMB.

El 4 de octubre de 1980 venció por decisión en un difícil pleito a Rocky Lockridge, en tanto que el 16 de octubre de 1982 sacó un empate con Bernard Taylor, y un año después le ganó al dominicano José Caba por la vía de las tarjetas.

También en este mes se dio el regreso de Pedroza a los cuadriláteros, tras cinco años de ausencia. El 26 de octubre de 1991 superó por decisión al boricua Tomás Rodríguez, en la ciudad de Miami.

El colonense Celestino Caballero es otro de los gladiadores que tiene muy presente octubre, ya que fue en este mes cuando obtuvo los tres títulos que obtuvo en su carrera, uno de ellos en forma interina.

El 14 de octubre de 2005 le ganó por decisión al venezolano Yober Ortega, logrando con ello el cinturón supergallo interino de la AMB. Un año después ganó la faja en propiedad, al noquear en tres asaltos al monarca tailandés Somsak Sithchatchawal, en Bangkok.

En 2011, una vez más como visitante, se apoderó de la faja pluma de la AMB al vencer en su patio al argentino Jonathan Barrios.

Otros dos que aparecen en octubre son el colonense Guillermo Jones y el capitalino ‘Nica’ Concepción, en pleitos celebrados, el 2 de octubre de 2010.

El primero venció en defensa de su cetro crucero al ruso Valery Brudov, y el segundo; noqueó en un asalto al monarca mosca en propiedad, el tailandés Sutep Wangmuk, y se apropió del cetro que tenía en forma interina.