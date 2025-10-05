Durán, Pedroza y Brown, entre los monarcas que vieron acción en octubre

Un detalle. Otros tres panameños que cayeron en pleitos por cetros del mundo, pero como retadores, fueron los capitalinos Carlos Quintana, Miguel Iriarte y Luis ‘Nica’ Concepción. Quintana fue noqueado en un asalto, el 13 de octubre de 1936, por el puertorriqueño Sixto Escobar, en la disputa del título gallo, mientras que Iriarte en la búsqueda del mismo cetro de las 118 libras, fue anestesiado en nueve asaltos, el 27 de octubre de 1982, por el estadounidense Jeff Chandler. En cuanto a Concepción, fue noqueado por el mexicano Hernán ‘Tyson’ Márquez, cuando trató de reconquistar el cetro mosca de la AMB en un asalto.